En qué deberías fijarte cuando compras un smartphone

iPhone, Samsung, Huawei y Xiaomi son algunas de las marcas más reconocidas a nivel global en el mundo de los smartphones. Un hecho que lleva a muchos usuarios a decantarse por uno de estos terminales basándose, exclusivamente, en su reputación. Sin embargo,los expertos afirman que “a la hora de comprar un dispositivo no debemos guiarnos sólo por la marca si no que debemos tener en cuenta otros elementos de los teléfonos inteligentes que, normalmente, solemos pasar por alto debido a nuestro desconocimiento”.



Para ayudar a los usuarios a elegir el móvil que mejor se adapta a sus necesidades, la compañía ha recogido la información que tenemos que valorar en cada teléfono inteligente para saber si realmente estamos ante el dispositivo que queremos.



Así, una de las primeras cosas que debemos saber es qué sistema operativo utiliza cada terminal. En este sentido, “Android e iOS, son los dos sistemas que copan el mercado, por lo que lo mejor es saber qué diferencias existen entre ambos”, detalla Laure Cohen, co fundadora de Certideal, quien además asegura que “aunque el sistema operativo Android tenga una mayor cuota de mercado, debido a su presencia en más dispositivos, el sistema iOS de iPhone le saca una ligera ventaja”.



Desde la compañía explican que el sistema operativo de Apple maneja de manera más eficiente el espacio cuando tenemos abiertas diferentes aplicaciones y éstas pueden llegar a ocupar la mitad de espacio que en los terminales con sistema Android, debido a que los desarrolladores trabajan más en el iOS.



Además, la compañía de la manzana es más estricta en cuanto al tipo de contenido y aplicaciones que permite en su tienda, por lo que la optimización de la capacidad de su sistema operativo es mejor. No obstante, y precisamente por las restricciones de Apple, existen muchas aplicaciones que no funcionan bien en iOS pero sí en Android. Por lo que puede haber apps que nos interese instalar en el dispositivo de Apple y no podamos.



Resumiendo, si queremos tener acceso a todas las aplicaciones, sin restricción, es mejor comprar un dispositivo que utilice Android pero si queremos más seguridad a la hora de descargar apps, es mejor iOS.



Otro de los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un teléfono inteligente es la fragmentación de hardware, un problema que afecta al software, y que dificulta el rendimiento de los smartphones. Esta fragmentación es menor en el sistema iOS ya que es Apple quien desarrolla el hardware y lo instala en sus dispositivos. Por el contrario, los fabricantes de móviles que utilizan el sistema Android, suelen hacer variaciones de este adaptándolo a cada terminal que venden, por lo que es más probable la fragmentación.



Otro aspecto a tener en cuenta es que si eres un usuario habitual de las herramientas de Google es mejor que adquieras un teléfono inteligente que utilice Android ya que su integración con estos servicios es bastante buena. Mientras, que en iOS la integración no es tan buena ya que Apple tiene alternativas propias para cada uno de los servicios de Google por lo que da preferencia a éstas.

Por último, deberías saber que aunque los iPhone tengan menos memoria RAM que los dispositivos Android, los primeros la gestionan mejor, por lo que no debes dejarte influenciar por este dato ya que lo que importa es cómo gestiona dicha memoria cada teléfono.