Nace Duplifactor, un producto con el que las pymes pueden duplicar la financiación

jueves, 11 de abril de 2019, 13:47 h (CET) Este producto lanzado por Gedesco tiene como objeto apoyar a las empresas en su crecimiento. Duplifactor permite, con una misma factura, obtener hasta el doble de financiación. Esta innovadora fórmula incrementa la financiación a las empresas que facturen de forma recurrente a compañías con buena calificación crediticia Las necesidades financieras de las compañías cuando quieren crecer, han hecho necesario que cada vez requieran más fuentes de financiación complementaria a la bancaria. Por este motivo, Gedesco trabaja en la creación de nuevos productos que ofrezcan liquidez a las empresas con la finalidad de apoyarles en su crecimiento.

En esta línea, la compañía ha puesto en marcha Duplifactor, un producto pionero que permite a las empresas, con una misma factura obtener hasta el doble de financiación. Por un lado, el anticipo de la propia factura y por otro un préstamo revolving por importe similar.

Es un producto que va dirigido a todas aquellas empresas proveedoras de compañías con buena calificación crediticia y que dispongan de facturas u otros créditos comerciales para anticipar. La facturación de estas compañías ha de ser mensual y recurrente.

Los beneficios de Duplifactor, además de que permite duplicar la tesorería de las compañías con un mismo crédito comercial, es que no ven incrementada su CIRBE y que con la opción sin recurso pueden mejorar sus ratios de balance y olvidarse de impagados.

“Las ventajas de utilizar Duplifactor para las compañías son muchas, ya que desde el mismo momento en el que emiten la factura pueden cobrarla y además obtener un crédito adicional por el mismo importe, por lo que un crédito pendiente de cobro se convierte en tesorería y por partida doble. Además, para aquellas compañías que cobran con Confirming también podemos articular Dupliconfirming, con lo que igualmente pueden ver incrementada su financiación” ha destacado Javier García, Director General de Gedesco.

Es un producto que ya está disponible y que las empresas pueden solicitar de forma online en www.gedesco.es o si lo prefieren pueden requerir una visita de un Gestor de cuentas para que les informe de forma más detallada.

Sobre Gedesco

Gedesco es la mayor compañía de financiación no bancaria de España y el partner financiero de más de 90.000 empresas en el país, especializada en ofrecer financiación a corto, medio y largo plazo. En 2018, la compañía reflejó crecimientos superiores al 20% anual y gestionó a través de diferentes vehículos, un volumen total de 1.537 millones de euros.

Está presente en todo el territorio nacional a través de una red de 26 delegaciones. La compañía facilita financiación a empresas y autónomos desde hace más de 17 años. Gedesco está integrada en el grupo JZI, una filial internacional de The Jordan Company LP, empresa de inversión líder en EE. UU. que integra a más de 80 compañías del sector financiero, industrial y de servicios en más de 13 países.

