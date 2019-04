Tendencias en moda íntima para 2019, según Confecciones García Comunicae

miércoles, 10 de abril de 2019, 17:47 h (CET) La moda íntima sigue ganando peso en el fondo de armario tanto femenino como masculino. Confecciones García, expertos en moda, muestran las tendencias en moda íntima para el 2019 'Vestirse por dentro es tan importante como vestirse por fuera'. Así de contundente se muestra el sector textil de moda íntima, en palabras de Confecciones García empresa líder del sector, quienes desvelan las claves de por qué esta línea de ropa es y seguirá siendo tendencia en 2019.

De cara a esta primavera, los bodies interiores y exteriores seguirán siendo una parte fundamental del fondo de armario, empleándose las interiores con transparencias, y las exteriores como blusas. Los tejidos como el terciopelo y la seda también serán ideales para combinar con camisas abiertas. Si disponen de encaje mejor que mejor. No hay que olvidar la importancia que jugará el color, es el elemento esencial para dar el toque final a esa prenda íntima; los tonos violetas, un amarillo suave, o ciertos toques de naranja son los colores que de cara a primavera más se llevarán en estas prendas.

Los aires vintage y retro no estarán reñidos con la comodidad, actualmente la ropa interior dice mucho de quien la viste, siendo prendas que trascienden su propio carácter funcional, que se emplean tanto en ocasiones especiales, como para diario.

Hay prendas como los tangas y bragas tamaño mini que, según los expertos, han quedado en un segundo plano, llevándose ahora conjuntos con aire retro que realzan la figura de la mujer. Estampados florales o los dibujos en blanco y negro combinan perfectamente con brillantes tejidos, junto con las transparencias y satinados. También se añaden apliques de cristales, pedrería, tiras bordadas y lentejuelas que visten de seducción a los conjuntos.

Por otro lado y como contrapunto, cabe destacarse el formato ‘athleisure’ con un carácter más minimalista, una tendencia al alza hacia el Street Style tal y como apunta confeccionesgarcia.es. Los sujetadores con escote halter y estética más deportiva también tienen su hueco en el mercado, sobre todo enfocado hacia un público más joven. El contraste de colores como el blanco puro, el azul navy y el negro hasta otros más chillones y llamativos como el lima o el fucsia. Destacan por su comodidad y porque resultan extremadamente fáciles de combinar.

La lencería homewear también estará a la vanguardia en moda íntima. Llegar a casa y ponerse cómoda no está para nada reñido con la elegancia tal y como destacan en https://confeccionesgarcia.es/. Son prendas muy básicas fabricadas en algodón y con materiales elásticos combinados con tonos cálidos.

Los corsés no llegan a ser una tendencia al alza como tal pero tampoco disminuyen, se convierten en un estandarizado en ropa interior que nunca falla, siempre se mantiene y ocupa un lugar destacado.

Para los hombres, el slip pierde popularidad destacando así los bóxer con colores intensos y la calidad en los materiales como el algodón o las microfibras, consiguiendo así una ropa interior duradera y resistente sin renunciar a la comodidad. Los clásicos como el bóxer blanco siempre estarán ahí, nunca pasan de moda. En definitiva, estar cómodo no estará reñido con estar elegante, aunque sea solo por dentro, siempre que el equilibrio y el buen gusto sean la base fundamental.

