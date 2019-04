IEBS presenta el primer Master sobre Cultura Ágil y Lean Change Management Comunicae

miércoles, 10 de abril de 2019, 16:51 h (CET) La cultura ágil se ha propagado por las organizaciones que demandan profesionales muy especializados. El master preparará al alumno para transformar Organizaciones con Métodos Ágiles y Frameworks de Escalado El término transformación digital parece estar agotado, mientras el Lean Change Management y la Cultura Ágil siguen propagándose por todo tipo de organizaciones, que requieren de profesionales capacitados para gestionar el cambio. Por ese motivo IEBS amplía su formación en agilismo con el Master in Agile Project Management que da un paso adelante en la capacitación integral de este profesional.

Entre las novedades que hacen único este programa están los frameworks de escalado SAFe, Less y Nexus, la aplicación del Lean Change Management y otros métodos y paradigmas de innovación que cuentan con máxima aceptación en el mercado.

Además los participantes podrán conseguir las certificaciones profesionales de agile más demandadas y obtendrán una doble titulación por parte de IEBS y la Universidad Católica de Murcia.

El Master tiene como objetivo convertir al alumno en un promotor del cambio en los modelos de negocio, en la gestión de personas y en la cultura organizacional. Las competencias que adquirirán los estudiantes del programa serán: Cultura Agile; Agile Inception; Customer Centricity; Extreme Programming; Scrum, DevOps; Lean y Kanban; Lean Startup; Design Thinking; Gestión Financiera y de Riesgos y Frameworks de Escalado.

IEBS ha formado, desde 2010, a más de 1.500 profesionales del agilismo, convirtiéndose en un referente del sector, con alumnos en posiciones de liderazgo en empresas de gran relevancia como Inditex, BBVA, Banco de Santander, Everis o Telefónica.

El claustro de profesores está formado por grandes expertos algunos de ellos formados previamente en IEBS, como Sandra Garrido -Kairos-, Javier Cantos -Fábrica del Tiempo-, Abrahan Díaz -Accenture Digital-, Carlos Matías -Unidad Editorial-, Nacho Vilalta -Scalabble- o Alberto Ambrosio -Amazon-.

El Master in Project Management con métodos ágiles dará comienzo el 25 de abril y en su primera edición cuenta con un número muy limitado de plazas. Más información sobre el programa: https://www.iebschool.com/programas/master-agile-project-management

Sobre IEBS Business School

IEBS, la escuela de negocios de la innovación y los emprendedores, es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Fundada en 2009, nace con el propósito de transformar la educación gracias a la tecnología. Su propuesta pedagógica pone al alumno en el centro de la experiencia de aprendizaje, con un modelo abierto, práctico y colaborativo. Está considerada la 1ª escuela online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.

