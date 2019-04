El gobierno argentino elige a QuadMinds, impulsada por Wayra, como referente en innovación tecnológica Comunicae

miércoles, 10 de abril de 2019, 16:28 h (CET) La multinacional tecnológica QuadMinds, participada por el hub de innovación abierta de Telefónica Wayra, ha sido elegida por el presidente argentino Mauricio Macri como referente de innovación. QuadMinds, que acaba de presentar su nuevo centro de desarrollo para Europa, ubicado en España, desarrolla soluciones tecnológicas basadas en Internet de las Cosas (IoT) para ayudar a las empresas de logística, transporte y suministros a mejorar su eficiencia La multinacional tecnológica QuadMinds, participada por el hub de innovación abierta de Telefónica Wayra, ha sido elegida por el presidente argentino Mauricio Macri como referente de innovación y ejemplo del nuevo marco legal de apoyo a la economía del conocimiento. QuadMinds desarrolla soluciones tecnológicas basadas en Internet de las Cosas (IoT) para ayudar a las empresas de logística, transporte y suministros a mejorar su eficiencia y la visibilidad de la operativa del negocio.

Con oficinas en Argentina, Chile, Brasil y EE.UU. y fundada en 2010, QuadMinds acaba de presentar su nuevo centro de operaciones, base para su futura expansión en Europa, el cual estará en España. Entre sus más de 400 clientes figuran empresas como Aerolíneas Argentinas, la cervecera AB Inbev, la petrolera YPF, el grupo francés de gestión de residuos y de energía Veolia o la farmacéutica Insud Pharma. Todas ellas ya han adoptado su tecnología con éxito.

En la reciente presentación del proyecto de ley de Economía del Conocimiento, el presidente argentino ha destacado el “ejemplo de QuadMinds, que desarrolló un sistema de sensores para saber dónde están todos los pilotos antes de tomar su turno y que no se pierda un minuto porque cuesta mucha plata tener un avión parado, ese sistema está funcionando, lo usa Aerolíneas Argentinas y lo están empezando a usar otras aerolíneas del mundo.”

El proyecto de ley de Economía del Conocimiento de Macri, que se ha remitido a las Cámaras para su tramitación, persigue retener el talento emprendedor en el país mediante la creación de más de 200.000 empleos de calidad.

La empresa cuenta con un equipo de más de 60 profesionales de alta cualificación y apuesta por España para crear un potente centro de desarrollo que le permita llevar a cabo su ambicioso proyecto de expansión. Para conseguirlo, la compañía se ha vinculado a socios como Wayra e inversores como Leandro Sigman, presidente de Insud Pharma y de la Cámara Empresarial Argentina en España, quienes trabajan junto a los socios fundadores de QuadMinds, en la expansión y detección de oportunidades de negocio en España y Europa.

El IoT, junto con el empleo de la Inteligencia Artificial y el machine learning son conceptos que representan el cambio de paradigma que se vive en el entorno de la industria logística 4.0, lo que hace prever una transformación completa en los próximos años. Para 2020, la consultora de mercado Gartner estima que más de 20.000 millones de cosas conectadas estarán en uso, mientras que Cisco eleva esta cifra hasta los 50.000 millones.

España es el quinto país europeo en inversión en IoT, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Según las estimaciones de IDC, el mercado de tecnología 4.0 para el sector de la logística crecerá en España a un nivel del 18%, hasta alcanzar los 23.000 millones de euros en 2020.

Acerca de QuadMinds

QuadMinds es una compañía fundada en 2010 con presencia en Estados Unidos, España y Latinoamérica. Su actividad se centra en desarrollar soluciones tecnológicas especializadas para logística y cadena de suministro basadas en el Internet de las Cosas (IoT).

La Plataforma y aplicaciones diseñadas por QuadMinds permiten a las empresas conectar sus actividades a internet, integrar la información agregada por la plataforma con la de sus procesos de gestión y aumentar la visibilidad del negocio.

El promotor de QuadMinds es Guillermo Castelli, que tras desarrollar su carrera profesional en el área de la tecnología 'machine to machine', aglutinó a un grupo de compañeros del instituto para desarrollar las oportunidades que ofrecía la entonces incipiente tecnología de localización por GPS.

La empresa recibió el impulso de Wayra España, el hub de innovación de Telefónica, en 2018, con una aportación de capital que ha permitido acelerar sus planes de expansión internacional.

