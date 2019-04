Las mejores opciones para evitar robos en casa, según Cerrajeros Elche Comunicae

miércoles, 10 de abril de 2019, 16:19 h (CET) Algunas cerraduras actuales son vulnerables a los diferentes ataques de los ladrones Especialmente en las épocas del verano, cuando los propietarios dejan sus hogares vacíos, los ladrones encuentran su perfecta oportunidad para colarse en las casas y coger lo que más les interese, según cuenta Cerrajeros Elche.

Para evitar esto precisamente, los sistemas de seguridad evolucionan y se adaptan a las nuevas tecnologías para ofrecer una mayor protección a sus usuarios, pero al igual que avanzan las tecnologías, también avanzan las técnicas de robo.

Puertas que resisten golpes, cerraduras de diferentes modelos y tipos, invisibles desde el exterior, antibumping, con apertura a través de mando o huella dactilar y muchas otras como las que dispone Cerrajeros Sax, muchos productos y herramientas, pero pocos 100% resistentes a los ataques de los ladrones. Según Cerrajeros Elda, la técnica o método más utilizada por los ladrones es el bumping, un método sencillo, por el cual es posible abrir muchas puertas, sin llegar a forzarlas o dañarlas, para conseguirlo, se usan llaves especiales, que se introducen en los cilindros y que con tan solo en pequeño golpe, hacen saltar los pistones, lo que permite girar la llave y finalmente abrir la puerta.

Fue una técnica utilizada por un tiempo por los propios cerrajeros, para abrir puertas bloqueadas y permitir a los inquilinos entrar en sus casas, pero que con el tiempo se ha extendido por la sociedad, llegando a oídos de muchas personas, incluidos ladrones. Para evitar este tipo de robo existen precisamente las cerraduras antibumping, que están reforzadas y resisten cualquier golpe. Esto no quiere decir que la puerta no puede abrirse a través de otros métodos, por eso también se aconseja acompañar estas cerraduras de puertas acorazadas, para así conseguir una mayor protección y ofrecer una mayor seguridad a los hogares y comercios.

