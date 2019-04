Insec, más de 25 años controlando plagas en el Gran Bilbao Comunicae

miércoles, 10 de abril de 2019, 15:51 h (CET) La empresa vasca Insec, dedicada a la sanidad ambiental y el control de plagas, lleva más de 25 años ofreciendo un diagnóstico fiable a particulares y empresas dando respuesta a esta problemática en Bizkaia Realizan controles de diversas plagas; cucarachas, hormigas, chinches, aves, pulgas o termitas, etc. “Lo que más hacemos son controles de plagas de cucarachas, las de polilla, pulgas o gorgojos son menos habituales, y en los últimos 5 años hemos notado un repunte de intervenciones por chinches”, comenta Unai Sánchez, gerente de la empresa.

También hacen intervenciones por avispas asiáticas, aunque en Bizkaia el tema está en manos de la Diputación Foral. “Creo que con el tiempo nos haremos cargo las empresas de control de plagas, ya que todavía no han alcanzado el punto máximo de expansión” sostiene Unai.

Garantizan rapidez, flexibilidad y confidencialidad además de la seguridad de las personas que se encuentren en las dependencias tratadas, siguiendo los protocolos necesarios para garantizar el bienestar y realizar su labor en el menor tiempo posible ocasionando las menores interrupciones posibles en la vida cotidiana del negocio o del particular.

Otros servicios que ofrecen están relacionados con los roedores, palomas, la legionela o la madera; las termitas y carcomas también causan muchos problemas en rehabilitaciones de edificios o viviendas, por ejemplo. Aunque la plaga más extendida en territorio vizcaíno es la cucaracha y se están detectando la presencia de otros especímenes más típicos de otras zonas, sobre todo en localidades limítrofes a zonas portuarias. Los más afectados por esta plaga son los locales de hostelería ya que cuentan con muchos focos de calor.

El sector de control de plagas está sometido a normativas europeas que restringen el uso de algunos productos por ser nocivos para el medio ambiente. “No podemos utilizar muchos biocidas que usábamos hasta ahora, cuya persistencia nos daba una seguridad a la hora de ofrecer un buen servicio al cliente, es una limitación a la hora del control de cucarachas en concreto”. Desde Insec atajan el problema proponiendo una solución conjunta entre ellos y el cliente. “El biocida es importante, pero es necesaria una actitud por parte del cliente que se involucre con el tema de la limpieza y haciendo un seguimiento en el tiempo. El coste puede ser elevado dependiendo de la gravedad de la plaga, hay tratamientos desde 120 a 800 euros o más. Hoy en día la gente quiere soluciones eficaces y no cumplir solamente, de ahí que nuestro servicio de mantenimiento sea primordial”, añade Unai.

Insec apuesta por la innovación, a la hora de hacer capturas utilizan sensores que permiten enviar al técnico sin necesidad de programa de visitas, por ejemplo. “Drones para realizar inspecciones, Inteligencia Artificial aplicada al sector, son algunas de las cosas que se están empezando a aplicar. Somos una de las pocas empresas del sector que apostamos por la innovación en el País Vasco y pretendemos seguir en este camino”.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.