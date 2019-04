Bionike aporta las claves del perfume y presenta el suyo sin alérgenos Comunicae

miércoles, 10 de abril de 2019, 15:32 h (CET) El perfume debería ser algo único, y quizá lo es gracias a que en diferentes pieles cambia radicalmente. No es obligatorio perfumarse pero no cabe duda de que el perfume refuerza la personalidad del individuo como un complemento invisible que afecta a los sentidos y a las emociones. A continuación, Bionike, ofrece las claves históricas, sociales y biológicas del perfume. Además, presenta su perfume So Pure, la solución perfecta para todos los alérgicos que, hasta ahora, no podían perfumarse Hace algunos años, la importancia del sistema límbico era totalmente desconocida pero hoy en día se sabe que une recuerdos, emociones y aromas. El sistema límbico está conectado íntimamente con la memoria a largo plazo. La región olfatoria que está situada en la parte superior de la cavidad nasal, es el contacto entre el sistema límbico situado en el cerebro y el mundo exterior. En el momento de inhalar con la nariz suceden una serie emociones, sensaciones y recuerdos que hacen que el olor agrade o a veces todo lo contrario.

La palabra perfume (proveniente del latín per, "por" y fumare, "a través de humo") hacía referencia, a la sustancia aromática que desprendía un humo fragante al ser quemada.

Los sumerios fueron los que crearon el primer sistema de escritura del mundo, los primeros en fabricar ruedas y los que desarrollaron por primera vez ungüentos y perfumes 3500 años antes de Cristo.

La primera civilización que utilizó perfume regularmente fue Egipto. Se volvió una obsesión nacional hacia el año 1558 a.C. No obstante, Cleopatra fue la quintaesencia de los artistas del perfume.

Los gladiadores, antes de salir a combate, perfumaban cada parte de su cuerpo con una loción aromática diferente. En la antigua Roma la obsesión llegó a ser tal, que tanto hombres como mujeres tomaban baños de perfume.

En el palacio de Luis XV, los criados bañaban a las palomas en distintos perfumes y las dejaban libres durante las fiestas, para que esparcieran los aromas cuando volaban por los salones y pasillos. A pesar de la elegancia de sus trajes, el lujo y la extravagancia reinante, necesitaban disimular su tremenda falta de higiene y los malos olores generales de la época con "disfraces olorosos".

Los estudios realizados indican que las personas que se perfuman tienen un mejor concepto de sí mismas que las que no lo hacen. Asimismo, estos mismos estudios revelan que las personas que pretenden destacar socialmente consumen varios perfumes diferentes, y, en cambio, las personas que quieren pasar desapercibidas, utilizan siempre el mismo.

En la piel existen diferentes tipos de acidez, denominado Nivel de PH. Aunque estos niveles de PH varían de forma mínima entre persona y persona, esto es suficiente para que uno o varios de los ingredientes que conforman la fragancia, interactúe de manera diferente en cada piel.

Normalmente, las pieles blancas tienden a ser secas, por lo que los aceites corporales son escasos, haciendo que la fragancia dure poco tiempo. Las personas de tez muy blanca o rubia, deben aplicarse el perfume varias veces durante el día. A este tipo de personas les convienen los aromas frescos y estimulantes.

En las personas morenas o de cutis graso, los perfumes perdurarán por mucho más tiempo, pues su química interactúa más intensamente con su fragancia. Los perfumes intensos, florales o cítricos, a base de civeta, tabaco, almizcle, ámbar, incienso y rosas, les acomodan muy bien.

Eau de cologne: es una solución compuesta por alrededor de 3% de perfume en una base de alcohol y agua. Invariablemente es mucho más liviana que un perfume concentrado.

Eau de toilette: es una solución de perfume en una base de agua o de alcohol con un contenido de entre 3% y 8% de compuesto de perfume. Menos concentrada que la eau de parfum, suele ser utilizada para crear una versión más suave de una fragancia.

Eau de parfum: es una solución de perfume en alcohol conteniendo entre un 10% y 15% de perfume.

Perfume: es la forma más concentrada de una fragancia, conteniendo entre un 20% y 50% de perfume. Es la opción más fuerte y más duradera, tanto como la más costosa.

Las españolas son las que más se perfuman de Europa, seguidas de las Italianas y francesas.

So pure EAU DE TOILETTE: Este frasco de 100 ml. Este perfume se han diseñado para aplicar en los puntos del pulso, escote y los hombros al descubierto en cualquier lugar y en cualquier momento para los toques sutiles. Sus notas revelan la refinada pureza de los mejores bosques y la envolvente sensualidad de cálidos acentos de vainilla.

Las fragancias están compuestas por numerosas sustancias, esencias naturales y moléculas de olor sintético, y 25 de ellas tienen un mayor potencial alergénico, es decir, pueden crear problemas para las personas predispuestas porque son intolerantes o sensibilizadas. En cambio, esta fragancia es amaderada, afrutada, con acentos orientales. Sólo utiliza los ingredientes más puros, nobles y naturales como la mandarina, nuez moscada, lavanda o la vainilla.. SO PURE - Eau De Toilette sin alérgenos no contiene ninguno de los 25 ingredientes potencialmente alergénico. Por tanto es totalmente recomendable para aquellas personas intolerantes o con sensibilización a los alérgenos de perfume.

Bionike sabe lo importante que es satisfacer la necesidad de que cualquier mujer mejore y aumente su personalidad, por eso presenta el perfume SO PURE - Eau De Toilette. Perfecto para todo tipo de pieles y de mujeres. Este Eau de toilette es reconocible por la calidad y su diseño único. La firma nº1 de cosmética en Italia es siempre un acierto seguro. PVP: 32.97€

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48, en el corner de la tienda de la Casa del Fisio (C/ José Picón 11) y en las mejores farmacias. www.bionike.es

