Amistad supone entrega Jesús Domar Banyos, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 10 de abril de 2019, 18:20 h (CET) Amistad supone entrega, conocimiento, dedicación. Normalmente surge de fines comunes, de aficiones coincidentes, de manera que es fácil juntarse con el amigo en planes, es fácil mantener conversaciones con fundamento; la dificultad a veces está en cortar, porque los amigos tienen siempre cosas que decirse. Si la afición común es la montaña entonces es todo más fácil, porque en una excursión en el monte se habla de todo y con abundancia.



Cuando éramos pequeños nuestros padres nos decían: “amigos poco y buenos”. Pero eso, lógicamente, es la medida de prudencia ante la inexperiencia del menor, que puede meterse en líos. Nosotros no tenemos un límite, aunque bien sabemos que es difícil mantener muchas amistades, sobre todo cuando uno tiene el tiempo bien lleno por el trabajo y la familia. Pero qué buena cosa es tener muchos amigos.



» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.