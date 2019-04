ProPrintweb se diferencia de la competencia

Los diseñadores gráficos y los departamentos de marketing y comunicación conocen la importancia de la calidad del material impreso. Conseguir nuevos encargos y mantener la cartera de clientes implica esfuerzo y profesionalidad y eso pasa por ofrecer, entre otros productos, catálogos y folletos de calidad y visualmente atractivos. A la hora de las presentaciones, no se puede escatimar. Los productos entran por los ojos y cada detalle cuenta.



En la actualidad, imprimir catálogos online y conseguir un buen material impreso es mucho más sencillo gracias a Internet. La empresa ProPrintweb.com, con más de 50 años de experiencia en el sector, ofrece una amplia gama de productos de imprenta a precios muy asequibles. Es un referente en las artes gráficas y es capaz de dar soluciones online a todas las necesidades de las empresas. Catálogos, carteles, flyers, folletos, lonas, libros, revistas, tarjetas de visita… todo esto y más sale de las instalaciones de ProPrintweb con destino a toda España.



Maquetas a domicilio desde 19 € Una de las principales preocupaciones de los clientes a la hora de encargar material online es poder conocer en mano el resultado final. En ocasiones, los encargos realizados por internet conllevan sorpresas desagradables, como materiales que no se ajustan a lo pactado o que no cumplen con el nivel de calidad supuestamente ofrecido.



Para evitar esos dolores de cabeza, ProPrintweb ofrece a sus clientes una maqueta real impresa y totalmente acabada, antes de que se inicie la tirada final del producto. De esta manera, el cliente puede conocer de forma directa cómo quedará su encargo y corregir posibles incorrecciones. Es una manera de evitar sorpresas; cuando todo el material está ya impreso no hay solución, por eso es importante ofrecer una prueba. El servicio se ofrece a partir de 9 € y el cliente recibe su maqueta a domicilio.



Web fácil e intuitiva Encargar material impreso con ProPrintweb es sumamente sencillo. El cliente solo tiene que darse de alta y elegir el producto que desea encargar. A partir de aquí, todo funciona de manera intuitivita. Por ejemplo, si desea imprimir catálogos, primerio tendrá que elegir si los desea grapados, encolados, cosidos o con espiral. Después tendrá que determinar el tamaño, número de páginas, tipo de papel y los acabados. Para finalizar, el cliente deberá subir los archivos con los contenidos que desea incluir y los profesionales de ProPrintweb se podrán manos a la obra.



Todos los archivos aportados son revisados a conciencia si se selecciona la revisión profesional, en especial los fotográficos, para comprobar que las imágenes son adecuadas para el soporte elegido. Además de una maqueta real, los clientes que lo deseen también pueden solicitar pruebas de color.



Tecnología de primer nivel ProPrintweb cuenta con máquinas de impresión de última generación, capaces de ofrecer productos de calidad y a precios muy competitivos. La sede central está ubicada en Barcelona y dispone de un área de producción y almacenaje de más de 5.000 m2.



Uno de los puntos fuertes de la empresa es el servicio de atención al cliente. A pesar de ser una imprenta online, el cliente nunca está solo. Teléfono, Skype, Whatsapp, correo electrónico… todos estos canales de comunicación están a disposición del público para atender cualquier demanda antes, durante y después de los procesos de producción.