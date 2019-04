Las cocinas del CIS El menú del día hoy lo marca el CIS Ángel Pontones Moreno

miércoles, 10 de abril de 2019, 15:19 h (CET) -Buenos días, ¿que tienen hoy de menú?



-De primero menestra absoluta PSOE-Ciudadanos, o Caldereta Popular con salsa verde Abascal.



-Menestra. Debo guardar la línea centrista.



-Muy bien, de segundo churrasco con reducción de Pablo Iglesias, cachopo con guarnición nacionalista o merluzada Casado.



-Me tira el cachopo pero no lo tengo claro.



-Tomo nota entonces de la bebida.



-Una copa de tinto.



-Tenemos Tonto. Es un Ribera del Duero con toques afrutados naranja. También tenemos un Pago de Sánchez.



-¿Reserva?



-Al menos en estado reservado.



-Ok. Y al final elijo el cachopo. ¿De postres?



-Puede elegir entre subida de impuestos con arándanos, flan de recortes o privatizaciones tres sabores. De fruta tenemos calabazas.



-Mmmmm, difícil elección...



