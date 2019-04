CIBECOM'2019 reúne a campeones del mundo, ganadores de Oscars, Jefas de Estado y líderes tecnológicos Comunicae

miércoles, 10 de abril de 2019, 09:08 h (CET) Los tres ejes temáticos de CIBECOM’2019, la tecnología, la emoción y la adaptación a la evolución social han permitido conformar un programa que cuenta con líderes mundiales en áreas absolutamente dispares Desde la misma inauguración, Cibecom contará con la participación de grandes figuras, como Rebeca Grynspan, la Secretaría general Iberoamericana (SEGIB), que ostenta el tratamiento de Jefe de Estado y dirige el organismo que organiza la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno.

Las conferencias y mesas redondas relativas a la tecnología, permitirán conocer la privilegiada visión acerca de hacia dónde llevará la tecnología de Brian Subirana, el director del laboratorio del MIT (Massachusetts Institute of Technology) donde surgió el Internet of Things. En este bloque también participará la Jefa de Ciberseguridad Nacional de España, Mar López, así como grandes expertos/as en Inteligencia artificial y Smart Cities, como Carmen Artigas, Ignacio Tovar y Alicia Asín. En este bloque también participarán figuras públicas como Narciso Casado, Secretario General Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

El bloque de emoción es, sin duda, el que más figuras públicas concentra: Jorge Drexler, compositor ganador de un Oscar; Alberto Contador, múltiple ganador de Tour, Giro y Vuelta; Gisela Pulido, 10 veces campeona del mundo de Kite Surf; Javier Fernández, bicampeón del mundo y 7 veces campeón de Europa de patinaje artístico; Toni Nadal, entrenador y tío de Rafa Nadal y Gema Hassen-Bey, campeona paralímpica.

El eje dedicado a la adaptación a la evolución social cuenta, entre otros, con Rosalía Arteaga, Jefa de Estado de Ecuador en 1997; Camilo Granada, Alto Consejero de Comunicaciones en Colombia con el presidente Santos; Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos); Olga Pontes, responsable de Compliance de Odebrecht y Dante Pesce, de Naciones Unidas.

CIBECOM’2019 es la segunda edición de la Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica, que se celebra en Madrid los días 8, 9 y 10 de mayo de 2019 bajo el lema “Tecnología, Emoción y adaptación, fundamentos de un nuevo mundo”. Las inscripciones a CIBECOM’2019 se pueden realizar directamente en:

Los patrocinadores principales de CIBECOM’2019 son LLORENTE Y CUENCA Y MARCO DE COMUNICACIÓN. Entre los patrocinadores figuran Accenture Interactive, Iberia, Rebold, Santander. Los patrocinadores de contenidos son Corporate Excellence -Centre for reputation leadership, MERCO, Reputation Institute, Thinking Heads y Villafañe & Asociados, mientras que los Colaboradores de Conocimiento son Aqualia, FCC y MD Anderson. El cóctel de inauguración de la cumbre será patrocinado por Cementos Progreso y Coca Cola España. Los productos oficiales de CIBECOM’2019 correrán por cuenta de CECUBO, Comunicae, Foxize y Synthetron. Los medios oficiales son Corresponsables, Dircomfidencial, Ejecutivos, Eventoplus y Factor de Éxito.

Fundacom, la fundación para el impulso de la comunicación en español y portugués en el mundo, es la organizadora de Cibecom. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con el apoyo de las principales asociaciones de comunicadores de Iberoamérica, y simboliza la unión por el impulso de la dirección de comunicación y de sus profesionales en los países de habla hispana y portuguesa. Las asociaciones que impulsan Fundacom son: Aberje (Brasil), APCE (Portugal), Asodircom (República Dominicana), AURP (Uruguay), CICOM y PRORP (México), CECORP (Colombia), CPRP y Círculo Dircoms (Argentina), FOCCO (Chile) y Dircom (España).

