Global Software Architecture Summit: nuevo evento tecnológico en Barcelona

miércoles, 10 de abril de 2019, 07:32 h (CET) Este año tendrá lugar en Barcelona el Global Software Architecture Summit (GSAS), un evento centrado en el mundo de la arquitectura de software que nace con la intención de atraer a los profesionales e figuras más influyentes de este sector y unirlos en una jornada llena de charlas, debates, panel discussions y mucho más El día 10 de Octubre de este año tendrá lugar en Barcelona el Global Software Architecture Summit (GSAS), un evento organizado por Apiumhub, empresa tecnológica especializada en desarrollo de software y programación. Este summit nace con la intención de acoger cerca de 300 arquitectos de software (y otros perfiles afines relacionados con el mundo de la programación) para una jornada donde habrá charlas técnicas, debates y panel discussions de una forma lo más interactiva posible.

Ponentes

Evidentemente, el mayor atractivo de este GSAS reside en sus ponentes; gurús e iconos del mundo de la arquitectura de software venidos de Estados Unidos, del Reino Unido y también de España para aportar sus visiones y voces particulares.

Entre estos ponentes, destacar figuras como:

Michael Feathers , Director y Fundador de R7K Research & Conveyance, empresa especializada en diseño de software y organizacional. Durante los últimos 20 años ha prestado sus servicios de consultor a cientos de organizaciones, dándoles soporte en problemas de diseño de software en general, y es un presentador frecuente en conferencias a nivel nacional (USA) e internacional. Involucrado en los inicios del movimiento Agile, una de sus grandes pasiones es ayudar a las empresas a conocer el impacto de su organización y comunicación interna en la viabilidad a largo plazo de sus proyectos de software. Autor de varios libros de éxito.



Mark Richards , arquitecto de software con gran experiencia involucrado en el diseño e implementación de arquitecturas orientadas a servicios, microservicios y sistemas distribuidos. Fundador de DeveloperToArchitect.com, un sitio web con recursos gratuitos centrado en ayudar a aquellos desarrolladores que quieran evolucionar a arquitectos de software. Es autor de numerosos libros y videos técnicos con O’Reilly.



George Fairbanks , desarrollador de software, consultor, educador y ponente que lleva desarrollando software desde mitad de los 80s y enseñando diseño de software desde finales de los 90s. Tiene publicaciones acerca de frameworks y arquitectura de software en conferencias académicas selectas, incluyendo OOPSLA e ISCE. Actualmente, trabaja como desarrollador de software para Google. Ha sido miembro del comité de programación de la Working International Conference on Software Architecture (WICSA), la International Conference on Software Maintenance (ICSM), y la European Conference on Software Architecture (ECSA).



Peter Eeles , Executive IT Architect en IBM Cloud’s Expert Lab for Cloud Adoption and Transformation, donde ayuda a mejorar la capacidad de entrega de servicios IT como parte de una transformación más amplia a la nube. Peter fue anteriormente Chief Architect de la organización de IBM Rational’s Worldwide Solution Delivery donde lideró transformaciones a gran escala en distintas industrias. Peter ha escrito varios textos y libros, incluyendo The Process of Software Architecting (2009), Building J2EE Applications with the Rational Unified Process (2002), y Building Business Objects (1998).



Sandro Mancuso , Artesano de software, autor y fundador de la London Software Craftsmanship Community (LSCC). Sandro tiene una gran experiencia en introducir la ideología de Artesanía de Software (Software Craftsmanship) y las prácticas de Extreme Programming en organizaciones de todo tipo.



Len Bass, autor galardonado que ha dado conferencias a lo largo y ancho del mundo. Sus libros sobre arquitectura de software son ejemplares. Len tiene más de 50 años de experiencia en desarrollo de software, 25 de ellos siendo parte del Software Engineering Institute de Carnegie Mellon. También trabajó 3 años en la NICTA de Australia y es en la actualidad un miembro adjunto de la facultad de la Carnegie Mellon University, donde enseña cursos de DevOps.

Pero no solo estos ponentes participarán en el Global Software Architecture Summit; también acudirán: Ian Gorton, Dave Farley, Juan Manuel Serrano Hidalgo, Christian Ciceri, Álvaro García y un largo etcétera.

El Global Software Architecture Summit tendrá lugar en el Hotel Alimara y durará prácticamente todo el día, desde las 8 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde.

Agenda y Entradas

Ahora mismo están disponibles las Entradas para Early Birds, que se pueden encontrar haciendo click aquí. Si bien la agenda definitiva todavía no está finalizada, si que se conocen los principales temas que se tratarán durante las charlas y los debates:

Evolución de la arquitectura de software; "¿qué podemos esperar?"



Principios de la Arquitectura de Software



Patrones de Arquitectura Reactiva



Microservicios



Eligiendo el Estilo de Arquitectura Adecuado

… y muchos otros.

A medida que se vaya cuadrando la agenda definitiva de la jornada, se irá informando a aquellos interesados que estén inscritos en la Newsletter de GSAS.

Sponsors y Colaboradores

Desde la organización de Global Software Architecture Summit se están buscando sponsors que estén interesados en colaborar con este evento. Las condiciones concretas de cada caso se pueden consultar contactando directamente mediante correo electrónico a esta dirección.

Actualmente, GSAS cuenta ya con tres colaboradores a nivel de Media: wwwhatsnew, Appfutura y Comunicae, y siguen abiertos a cualquier colaborador que quiera poner su granito de arena para promocionar este evento.





