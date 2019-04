La Andaluza inaugura un nuevo bar de tapas en Toledo

La franquicia de bares de tapas y restaurantes La Andaluza inauguró el día 2 de abril un nuevo bar de tapas en la ciudad de Toledo. Su nuevo franquiciado es un empresario sin experiencia en hostelería, que ha decidido reciclarse profesionalmente y se ha unido a la insignia sevillana para poder ofrecer auténticos bocados andaluces en la ciudad Desde la central de franquicias de La Andaluza han trabajado codo con codo con Antonio, su nuevo franquiciado, para hacer realidad el proyecto de abrir un auténtico bar de tapas andaluzas en la ciudad de Toledo. El pasado día 2 de abril se inauguró el nuevo local en la Plaza de Cuba nº 9, una zona con mucha tradición gastronómica en la ciudad, pero que no tenía hasta ahora un auténtico bar de tapas andaluzas.

En La Andaluza de Toledo se ofrecen más de 60 referencias de auténtica comida andaluza y española en formato de tapas y platos. Con un local que consta de un salón comedor y una pequeña terraza, donde se podrá dar servicio a unos 90 comensales que serán atendidos por un equipo de 9 profesionales de la hostelería. De su carta, el franquiciado destaca el pescaíto frito andaluz, que será servido en raciones y cartuchos para el mayor deleite de sus clientes. Además de esos crujientes bocados tan típicos del sur de España ofrecerán gambas, coquinas, carrillada, albóndigas de choco, menudo sevillano y así hasta más de 60 referencias de comida elaborada para todos los gustos.

El local ofrece además de una suculenta carta servicios extra como canales de fútbol, aire acondicionado y un proyector donde podrán ofrecerse los partidos más importantes de la liga acompañados de un buen bocado andaluz gracias a su extensa carta de tapas andaluzas.

También tendrán disponible un servicio take away y pedidos en línea a través de la plataforma Just Eat, para poder dar cobertura a un mayor número de comensales.

Desde la central de franquicias están muy satisfechos con esta nueva apertura porque el local está muy bien situado y su franquiciado tiene muchas ganas de trabajar duro para llevar adelante su negocio.