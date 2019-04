Masaltos.com, Nosoloposters.com y Visual-Click.com, nombradas mejores tiendas online de Andalucía Comunicae

martes, 9 de abril de 2019, 17:28 h (CET) Esperanza Caro, Directora General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla: el sector del comercio local sigue siendo muy importante, pero es imprescindible adaptarse porque se puede pasar de un público objetivo de más de un millón de personas que viven en el área metropolitana, a un público global El pasado jueves 4 de abril tuvo lugar en el marco de la III Edición de Ecommerce Tour Sevilla, la entrega de premios de los III Ecommerce Tour Awards Andalucía, que premiaban a las mejores tiendas online de la región. El primer puesto recayó sobre la tienda online sevillana Masaltos.com. Antonio Fagundo, su CEO, fue el encargado de recoger el premio, de la mano de Karen Thouret, Responsable eCommerce y grandes cuentas de SEUR España. Raúl Legaz, Business Development Manager en Biocryptology hizo entrega del segundo premio que, en esta ocasión, fue para Nosoloposters.com. En tercera posición quedó Visual-click.com, la que fue primera tienda online de gafas graduadas lanzada en España en el año 2007. Entregó el premio Paula Rodríguez, Business Development de Webloyalty, a Antonio González, fundador y CEO de la empresa.

Tercer lleno consecutivo de Ecommerce Tour en Sevilla

La tercera edición del Ecommerce Tour Sevilla concluyó con éxito de participación, con algo más de 400 asistentes que no se quisieron perder un programa completo y variado. Abrió el acto Esperanza Caro, Directora General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla que aseguró que para el consistorio hispalense

"es muy importante acompañar a nuestros emprendedores en sus iniciativas".

Además, recordó que:

"el sector del comercio local sigue siendo muy importante, pero es imprescindible adaptarse porque podemos pasar de un público objetivo de más de un millón de personas que viven en el área metropolitana, a un público global".

Gigantes online andaluces: los casos de éxito de Silbon, Juvasa y Visual-Click

Pablo López, Co-founder and CEO de Silbon ofreció el primer caso de éxito de la jornada, que destacó el esfuerzo de inversión y recursos que requieren los inicios y el reto de que una tienda online decida saltar a offline:

"al principio, como no teníamos dinero para abrir tiendas, euro que teníamos, euro que invertíamos en la tienda online".

A partir de 2010 empezaron a abrir tiendas y fueron los primeros en tener un programa que manejara el stock de forma global. La apuesta por ofrecer novedades de forma continuada ha llevado a la empresa a facturar en actualidad más de dos millones euros con un crecimiento de más del 60%.

Visual-Click, una de las galardonadas fue la primera óptica online fundada en España.

Nuestro caso de éxito más que las ventas es llevar doce años en Internet porque la mayoría de ecommerce no pasan de dos años, aseguró Antonio González, CEO y fundador de la compañía.

En comparación han pasado de 150 pedidos al año en 2007 a 150 pedidos diarios en el 2018. Juvasa fue una de las protagonistas en el debate sobre Ecommerce B2B, logística y Dropshipping. La empresa de Dos Hermanas tuvo su origen en la propia necesidad de su fundador para adquirir tarros de vidrio donde envasar su propia cosecha de miel para poder comercializarla. Su inicial especialización en el mundo del tarro le permitió entrar de forma posterior nuevos mercados como las conservas vegetales, aceites, vinos, licores o las salsas.

"En la actualidad el Grupo Juvasa es una de las empresas líderes en la distribución de envases. Younes El Azizi, Ecommerce Manager de le compeñía, comentó: Nuestro mayor problema es el envío por paquetería, y para ella tenemos que buscar un partner logístico que sepa con lo que trabajamos, incluso algunos paquetes los marcamos como de manejo manual para evitar que pase por las cintas".

Paula Rodríguez, Business Development director en Webloyalty presentó un estudio centrado en Andalucía, Extremadura y Ceuta sobre los usos y costumbres de la compra Ecommerce. Entre las cifras más destacadas esta que la app de restauración más descargada es Burguer King, en el sector moda es Zara o en perfumerías Primor. Entre las aplicaciones transaccionales más utilizadas es líder destacada Amazon que además en un 94% de las ocasiones que se usa es para buscar y comprar. Entre los motivos para borrar una app el principal con un 49% de los casos es que era para un uso puntual. Y por último lo que más piden los usuarios a una app es que le den una seguridad en el pago con un 47%.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.