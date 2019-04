Bnext se alía con InterMundial para lanzar el primer seguro de viaje 100% mobile Comunicae

martes, 9 de abril de 2019, 17:17 h (CET) Es el primer producto de marca Bnext disponible en su marketplace de productos financieros, y ofrece una amplia cobertura a un precio muy ajustado. Se contrata directamente a través de la app de Bnext, en sólo tres clics. Los seguros de InterMundial ofrecen protección frente a los imprevistos que pueden ocurrir antes, durante y después de un viaje Bnext, primer marketplace español de productos financieros y primera fintech española en ofrecer una cuenta y un medio de pago no vinculados a una entidad bancaria, ha anunciado el lanzamiento del primer producto de marca propia que comercializa a través de su marketplace. Se trata del Seguro de Viaje Bnext, una póliza 100% digital con una amplia cobertura y un precio muy ajustado que se contrata en tres clics a través de su app móvil.

El Seguro de Viaje Bnext, creado en colaboración con InterMundial, líder en seguros de viaje y deportivos, es el complemento ideal para aquellos usuarios que eligen la tarjeta Bnext como medio de pago para sus viajes, particularmente al extranjero (no cobra comisiones por extracción en cajero o pago en establecimientos y garantiza siempre el tipo de cambio oficial de VISA), y pretende facilitar la vida a aquellos viajeros previsores que prefieren asegurarse frente a imprevistos cuando están fuera de casa.

"Lo que queríamos era crear un producto asequible a cualquier bolsillo que pudiera contratarse de forma sencilla y transparente, de manera que el cliente que usa la tarjeta Bnext para comprar un billete de avión tuviera ahí mismo la posibilidad de activar la cobertura del seguro que necesita para ese viaje. Y lo hemos conseguido: gracias a nuestra alianza con InterMundial, compañía líder en seguros de viaje, hoy estamos en condiciones de ofrecer a los ‘bnexters’ la mejor póliza de viaje general a un precio muy competitivo", asegura Jacobo Miralles, head of Data, Engagement & Monetization de Bnext.

Por su parte, Juan Antonio Sánchez, director de Desarrollo Nacional de InterMundial, destaca: "Esta gran alianza, que aglutina el potencial de dos compañías líderes, pondrá al alcance de los usuarios los seguros de viaje más completos, en cuanto a garantías y coberturas, de la forma más ágil y sencilla. InterMundial, que apuesta por la innovación tanto en el diseño de sus productos como en la calidad de su servicio, se ha esforzado por ofrecer a los clientes de Bnext una experiencia de usuario excelente a través de los más altos niveles de usabilidad, accesibilidad y adaptabilidad a todos los dispositivos".

Coberturas y tarifas

La póliza ofertada por Bnext a través de su marketplace ofrece asistencia 24 horas instantánea y en castellano; cobertura de gastos médicos hasta 200.000€; cobertura por robo, pérdida o daños del equipaje hasta 2.000€; búsqueda, localización y envío de equipaje facturado; gastos de repatriación ilimitados; indemnización por pérdida de vuelo; gastos de anulación de viaje (incluida hasta 40 causas) y Responsabilidad Civil de hasta 80.000€.

El seguro se contrata por tramos de duración del viaje (hasta 5, 9, 16, 22, 34, 49 o 64 días) y por tipo de destino (dentro de España, Europa y resto del mundo). Así, para estancias de hasta cinco días dentro del continente europeo el precio por persona se sitúa en 22,60€, mientras que si esa misma estancia tiene lugar fuera de Europa el precio asciende a 45,60€. Para un viaje de más larga duración de hasta 22 días, la tarifa por persona es de 50,60€ dentro de Europa y de 83,80€ en otros continentes. A esos tramos de duración se pueden añadir paquetes de 15 días adicionales por un precio de 29,40€ para Europa y de 55,40€ para el resto del mundo, siendo el tiempo máximo estipulado para acogerse a esta póliza de 12 meses consecutivos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.