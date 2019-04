¿En cuántas ocasiones la comunicación con otras personas ha hecho que tengas peores resultados? Seguramente nuestra interacción no ha sido constructiva, se ha convertido en una forma de comunicarnos que nos hace ir a peor. Tenemos que aprender a comunicar de forma constructiva.



En el post de hoy, os voy a explicar varias técnicas necesarias para conseguir una interacción constructiva y mejorar la comunicación con vuestro equipo.



Si no estamos en relación con los demás, en equipo con los demás, para motivarlos e ir a más, ¿para qué estamos? En nuestro equipo, la comunicación, debe ser saludable, y debemos aprender a comunicarnos de forma constructiva.



En el siguiente vídeo, te explico varios puntos importantes a tener en cuenta, para llevar a cabo una comunicación constructiva en el equipo:



Antes de comunicar, preocúpate de mirar a los ojos a la otra persona, mírale a los ojos y pregúntale cómo está, para poder construir a partir de ahí una buena comunicación.



Críticas constructivas, con lenguaje no verbal, sencillo, tranquilo. La crítica siempre la ponemos en positivo. Hablar en plural, el problema es de todo el equipo.



Sonríe. Cuando estás comunicando a tu equipo, mantén una media sonrisa, de esta manera, será más dificil no entrar en conflicto. Tu comunicación será mucho mejor.