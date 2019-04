Comunicae incorpora a Nuno Bernardes como nuevo CEO Comunicae

martes, 9 de abril de 2019, 15:40 h (CET) La herramienta dedicada al 'press release' en España y Latinoamérica se encuentra en un proceso de cambios con miras a su consolidación a nivel internacional. En línea con los objetivos de expansión, la startup ha realizado modificaciones a nivel directivo, con la incorporación de Nuno Bernardes como nuevo CEO de la empresa Comunicae ha dado comienzo a una nueva etapa este 2019. Todo el equipo que conforma la empresa ha trabajado con energía y determinación desde el inicio para que Comunicae sea una referencia internacional en la distribución y monitoreo de noticias empresariales en el mercado de habla hispana, y afortunadamente, el esfuerzo da sus frutos. Una etapa llena de cambios y de buenas perspectivas para el futuro, es la descripción del momento que la marca vive en este año.

El primero de los cambios se da a nivel directivo, con la integración a las filas de un nuevo CEO. Nuno Bernardes, profesional en el desarrollo de negocios internacionales y comercialización, se ha incorporado a Comunicae con el objetivo de aportar su amplia experiencia en el área B2B, energía y nuevas ideas para el sector online.

“La revolución digital ha afectado de forma directa el mundo de la comunicación. En los últimos 10 años, el sector ha sufrido cambios importantes, donde la competencia se ha incrementado y, en consecuencia, la forma de trabajar de los medios, de las agencias de comunicación y de las compañías ha necesitado ajustes. Ha sido en este contexto que Comunicae se ha afianzado, pero el proceso de cambio todavía no ha parado”, afirma el nuevo CEO.

Crecimiento, la clave en los planes de futuro de Comunicae

Comunicae se plantea grandes objetivos para este año: ambiciosos pero realistas. A día de hoy, la marca ha tenido un crecimiento importante de la facturación con respecto a los mismos meses de 2018, alcanzando en algunos casos hasta el 30%. Por ello, busca consolidarse como la empresa líder en distribución y recepción de notas de prensa tanto en España como en Latinoamérica.

“En los próximos años queremos consolidarnos como la plataforma líder en el envío y distribución de notas de prensa corporativas en español”, comenta Nuno Bernardes.

La perspectiva de Comunicae ha sido siempre un plan de futuro con miras a la internacionalización, ya que a pesar del importante reto que esto representa, ampliar el negocio a Latinoamérica es una meta imprescindible desde el inicio por parte del equipo directivo. Respecto a ello , se ha avanzado a pasos agigantados y hoy en día se puede decir que esta consolidación en LATAM es una realidad: "Comunicae es la herramienta líder para la distribución de notas de prensa en español en países como México y Colombia. Nuestro objetivo es ser líderes en el resto de países en el que prestamos servicio, y estamos seguros de que con nuestra estrategia digital, estos esfuerzos se verán recompensados", afirman el CEO de Comunicae.

El objetivo principal para la startup es que sus clientes puedan llegar a su público objetivo ideal, por lo que se sigue trabajando en realizar alianzas estratégicas con socios en Europa, Latinoamérica y Asia, principalmente, lo que permite un aumento considerable del rendimiento que el servicio puede ofrecer a las empresas o agencias que realizan la distribución de notas de prensa a través de la plataforma.

Actualmente, Comunicae puede llegar prácticamente a cualquier continente, difundiendo con medios y receptores las noticias corporativas de grandes marcas y proyectos a nivel internacional.

Desarrollo de nuevos servicios en el sector de la comunicación

Para 2019, la marca se plantea ser un actor mucho más visible en el sector de la comunicación. Uno de los focos se centra en la colaboración como Media Partner en más de 40 eventos del área de marketing y comunicación en España, lo que permitirá que la plataforma sea un referente en difusión y posicionamiento de los eventos más relevantes del sector a nivel nacional. Esto permitirá, además, ayudar a sus clientes a alcanzar las mejores redes profesionales de networking del país, así como las grandes oportunidades de formación y aprendizaje.

Por último, se encuentra creando una nueva y potente herramienta que busca automatizar el ciclo de vida de la comunicación corporativa, incorporando el análisis de la inteligencia artificial para aumentar las capacidades de los profesionales de las relaciones públicas, un ambicioso proyecto impulsado en una primera fase por el equipo técnico y directivo.

Este desarrollo se enfoca en servicios integrales para la gestión de la comunicación externa, basados en las principales necesidades de agencias de comunicación y grandes empresas que requieren una óptima gestión de todo lo relacionado con la difusión en medios y el monitoring. Para esta etapa, Comunicae se ve inmersa en una serie de desarrollos que toman en cuenta a las nuevas tecnologías: inteligencia artificial, big data y otras aplicaciones que conformarán un SAAS muy potente en el sector.

