Mercer y Finanbest cierran un acuerdo de colaboración para lanzar Planes de Pensiones robotizados Comunicae

lunes, 8 de abril de 2019, 18:07 h (CET) Se trata del primer acuerdo de una entidad multinacional con un gestor automatizado español La consultora internacional líder de recursos humanos Mercer ha elegido a Finanbest como socio estratégico para el lanzamiento de una oferta diferencial para el ahorro a medio y largo plazo de sus clientes: planes de pensiones optimizados con la aplicación de Inteligencia Artificial.

Dicha colaboración constituye un hito dentro del sector financiero español y en especial del correspondiente a los denominados Robo-Advisors o Fintechs ya que se trata del primer acuerdo de estas características entre una entidad española y una multinacional.

En España hay invertidos más de 100.000 MM euros en Planes de Pensiones individuales, siendo uno de los productos favoritos de los españoles, especialmente en la recta final del año por sus ventajas fiscales. Mercer pondrá a disposición de los clientes de su plataforma MSeguros Personales dos Planes de Pensiones, el Eficiente Renta Fija Mixta y el Eficiente Bolsa Global, ambos basados en el modelo de diversificación global de Finanbest, que invierten en fondos de inversión y ETFs de gestoras líderes mundiales como Vanguard, BlackRock, Pictet, etc. con comisiones muy por debajo de la media del mercado.

Con este acuerdo, pionero en España, Mercer proporciona a sus clientes un servicio de ahorro innovador para que, independientemente de su nivel de conocimiento financiero o patrimonio, puedan invertir para su futuro mediante Planes de Pensiones optimizados con un algoritmo de inversión, a muy bajo coste, adaptados a su perfil inversor y accesibles en todo momento.

Para Asier Uribeechebarria, CEO de Finanbest, “el objetivo es agitar el mercado de Planes de Pensiones, que no ha despegado en España pese a sus enormes ventajas fiscales. Según Inverco, los planes de pensiones presentan una pobre rentabilidad media anual del 2,19% en los últimos diez años (plazo de rescate mínimo). Creemos que con una selección independiente y diversificada de inversiones y sobre todo, con una fuerte reducción de costes, la rentabilidad de los planes es manifiestamente mejorable a todos los plazos. Estamos muy orgullosos de ir de la mano de una empresa líder mundial como Mercer, con la que compartimos un ADN de innovación y completo enfoque a cliente.”

Para Ana Zamora, Directora del Negocio Digital de Mercer: “este acuerdo trae al mercado español de previsión social empresarial una solución digital e innovadora, que da respuesta a las necesidades y demandas de nuestros clientes. La posibilidad de que sus empleados accedan a un instrumento de inversión a largo plazo para sus planes de pensiones diferenciador y con potencial alcista”

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.