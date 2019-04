Los últimos avances en Inteligencia Artificial, grandes protagonistas de la IV edición de Global Robot Expo Comunicae

lunes, 8 de abril de 2019, 16:35 h (CET) Deloitte, que cuenta con el único centro especializado en Robotics ubicado en España, se une a #GREX19 como principal colaborador en este ámbito La cuarta edición de la feria internacional y profesional de tecnología e innovación Global Robot Expo (GR-EX), que tendrá lugar en IFEMA- Feria de Madrid el próximo 8 y 9 de mayo, recogerá las últimas novedades en el ámbito de la Robótica e Inteligencia Artificial con el apoyo, como principal colaborador de Deloitte.

Esta firma de servicios profesionales cuenta con el único centro de excelencia dedicado exclusivamente a Robotics ubicado en España, con cuatro hubs de Robotics adicionales en EEUU, Italia, República Checa e India y con más de 4.000 especialistas en la materia a nivel mundial. Además, es firma de referencia en consultoría de transformación de negocio y en soluciones disruptivas ligadas al campo de la Inteligencia Artificial como son Cyber, Digital Reality y OBA (Online Business Automation), por citar algunas. También, es firma destacada como líder del cuadrante mágico de Data y Analytics de Gartner, principalmente por sus innovaciones y entendimiento en el campo de la IA.

Actualmente, el mercado global de Robotics e Inteligencia Artificial crece globalmente a 7 billones de dólares en 2018 y está previsto que llegue a más de 26 billones de dólares en el año 2023, según el análisis de Deloitte y Bulger Partners. El crecimiento exponencial del número de datos digitalizados y el paralelo desarrollo de tecnologías, como Big Data & Analysis, Deep Learning y Machine Learning, ofrecen soluciones a problemáticas empresariales que antes no tenían respuesta económica viable y son motores de la transformación digital y, por ende, de los negocios. A su vez, su desarrollo es fuente de nuevas cuestiones relacionadas con la ética, el talento, la comunicación y la seguridad.

Estas cuestiones serán abordadas en profundidad a través de las distintas ponencias programadas en el GR-EX Congress. A fecha de hoy, ya está confirmada la participación de Irakli Beridze, director del centro de Inteligencia Artificial y Robótica de las Naciones Unidas, quien ahondará en el desarrollo de la IA y aspectos éticos. Entre los principales ponentes de este ámbito, destaca también Christian Karrasch responsable del proyecto CIMON, el primer asistente de Inteligencia Artificial para la tripulación espacial, quien hablará sobre los aprendizajes de las investigaciones en inteligencia artificial del sector aeroespacial para aplicarlo al ámbito industrial y empresarial.

Además han confirmado su asistencia a la feria, Cristina Álvarez, Directora de Innovación del Grupo AXA, María Crosas, Directora de Proyectos IT en Nestlé; y Susana Durán, Directora de Mobile & Bots en la compañía Sage, participantes de la mesa redonda sobre la influencia de la IA y la tecnología conversacional en los procesos de atención al cliente y cómo deben implementarse de forma óptima y natural, que servirá también para mostrar cómo las mujeres lideran proyectos en el ámbito de la IA.

Además, en los stands situados en el espacio dedicado a Inteligencia Artificial, los visitantes podrán conocer de primera mano soluciones y desarrollos punteros, como los desarrollados por Deloitte, relacionados con este ámbito.

