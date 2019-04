Conoce los neobancos que debes tomar en cuenta para tus operaciones

La tecnología ha logrado llegar a cada rincón de nuestro día a día, cambiando todo lo que ya conocíamos por cosas mucho más avanzadas. En esta oportunidad, te contaremos cómo se han combinado la tecnología y las finanzas para dar paso a los neobancos.



Los bancos tradicionales son cada día más odiados por las personas que valoran su tiempo y que no pueden perderlo en la realización de trámites engorrosos y poco productivos, por lo que la aparición de las entidades digitales ha sido un gran alivio. Sin embargo, muchas personas se sienten indecisas entre una y otra opción.



Una nueva forma de ver al banco Los neobancos son entidades que prestan servicios muy parecidos a los bancos tradicionales con la excepción de que se realizan todos los procesos por Internet. En este sentido, puedes encontrar dos tipos principales de neobancos según indica el BBVA, los cuales son:



Las empresas que no tienen licencias bancarias, pero ofrecen a sus clientes un servicio relacionado. Su funcionamiento depende del uso de un banco tradicional para procesos las transacciones o de un modelo de partnership. Entre sus características se encuentra mejorar la experiencia del usuario.



Las empresas que buscan convertirse en bancos todo en uno desde el principio. Para su funcionamiento requieren de licencias bancarias, por lo que no suelen utilizar bancos tradicionales ni canales de distribución. Su funcionamiento se basa en una versión móvil.



Ambas opciones son indicadas para las personas que desean contar con una cuenta en un neobanco. No obstante, debido a su funcionamiento y calidad de servicio, mira cuál recomienda Capitalista Ninja para guiarte en el mejor servicio con el que puedas contar.



Su comparativa entre dos opciones bastante conocidas como son la N26 y Revolut puede ayudarte a comenzar en este mundo sin perder demasiado.



Revolut, por su lado, brinda la posibilidad de tener dinero en la cuenta de distintas monedas sin problemas, ideal para personas que trabajan en otros países. Además, podrás tener dinero de manera instantánea en tu cuenta desde tu banco tradicional, aunque presenta problemas para poder pagar peajes o en gasolineras.



Por su parte, N26 cuenta con las ventajas de no contar con comisiones por transacciones, podrás tener tu tarjeta Mastercard débito de manera gratuita con solo tener tu cuenta y facilita códigos promocionales para descuentos a sus clientes. Sin embargo, a la hora de cargar dinero, el trámite no se hará inmediatamente, lo cual es una desventaja clave.



Entidades bancarias que debes tomar en cuenta Puede que las dos anteriormente nombradas sean muy buenas, pero no son las únicas, por lo que te daremos algunas otras alternativas para que puedas encontrar la que más te convenga.



Atom Bank Esta institución financiera se desencanto de las sucursales en las calles y decidió lanzar una aplicación que les permite a sus clientes administrar su dinero sin problemas desde donde esté, cuando quiera.



Su estatus la debe a que es el Fintech más innovador de KPMG del Reino Unido, así como el octavo en el mundo, teniendo como objetivo revolucionar por completo la forma opaca y obsoleta con la que se mantienen las entidades bancarias en la actualidad.



Banco original Su funcionamiento es 100% digital, permitiendo que sus usuarios abra sus cuentas corrientes sin tener que movilizarse del sitio en el que se encuentren, haciendo que las transacciones sean mucho más ágiles y sin contratiempos.



Bank Mobile Su plataforma ofrece una experiencia bancaria totalmente gratuita para que puedas utilizarla sin prestarle atención a los impuestos y las comisiones. Asimismo, te permite administrar tus finanzas de manera asequible, sin esfuerzos, dándote un servicio financieramente fortalecido.



Sistema de neobancos Los neobancos nacieron como una alternativa a los bancos tradicionales, por lo que son una buena opción si te encuentras cansado de perder tu tiempo dentro de tu institución bancaria usual.