Allianz Partners y Dufry firman un acuerdo para ofrecer sus seguros de viaje en RED by Dufry

Los socios de RED by Dufry contarán con descuentos en los seguros de viaje de Allianz Assistance Allianz Partners, el líder en seguros de viaje y soluciones de asistencia, ha firmado un acuerdo de colaboración con Dufry, la cadena mundial de tiendas libres de impuestos ubicadas en aeropuertos, terminales de cruceros, puertos y otras localizaciones turísticas que opera en 65 países.

Este acuerdo permitirá a los usuarios del programa de fidelización RED by Dufry en España, beneficiarse de descuentos exclusivos en seguros de viaje cuando contraten estos servicios online o a través de su plataforma telefónica.

Mediante este acuerdo con Allianz Partners, Dufry reitera su compromiso con la experiencia de cliente no sólo durante el proceso de compra sino también en todo el transcurso del viaje. Del mismo modo, el acuerdo refleja la voluntad de Allianz Partners de colaborar e impulsar nuevas iniciativas para ofrecer soluciones de calidad a los viajeros.

El compromiso de Allianz Partners se basa en ayudar, proteger y asistir a los clientes de RED by Dufry mediante la incorporación eficiente de sus seguros y servicios en el ecosistema de la plataforma. A partir de ahora, los miembros de Red by Dufry podrán beneficiarse de un servicio de asistencia 24h/365, de una red mundial de hospitales y del servicio de una compañía líder en la asistencia en viaje.

Inicialmente, este servicio estará disponible para los miembros de RED by Dufry en España, pero está prevista su expansión a otros países, así como el desarrollo de otras ventajas dentro de la aplicación. Allianz Partners y RED by Dufry tienen ya planes para expandir el acuerdo a otros países y ampliar el catálogo de productos y servicios para sus usuarios.

“RED by Dufry ofrece la posibilidad a sus usuarios de acumular puntos con cada compra que realicen en cualquier tienda Dufry en el aeropuerto. A partir de hoy, Allianz Partners se suma a RED by Dufry para mejorar la experiencia de viaje de sus clientes aportándoles una mayor tranquilidad. Allianz Partners se enorgullece de poder colaborar en un proyecto digital dinámico y ambicioso” destaca Laurence Maurice, CEO de Allianz Partners España y Sur de Europa.

Ángeles Montesdeoca, Directora General de España de Dufry, subraya: “Queremos dar a nuestros usuarios una experiencia completa. Los miembros de nuestra plataforma RED ya contaban con descuentos en tienda, en hoteles, restaurantes y en el alquiler de vehículos. Ahora la oferta se amplía para darles la máxima tranquilidad cuando viajen.”

Sobre Dufry Group

Dufry AG (SIX: DUFN;) es una empresa líder de travel retail a nivel mundial con alrededor de 2.300 tiendas Duty-Free y Duty-Paid en aeropuertos, líneas de cruceros, puertos marítimos, estaciones de tren y tiendas de calle en emplazamientos turísticos. En Dufry trabajan más de 30.000 profesionales. La empresa, que tiene su oficina central en Basilea, Suiza, opera en 65 países en los seis continentes. Su programa de fidelización RED by Dufry cuenta con una app que ofrece beneficios disponibles en sus 65 países.

Para más información, por favor visite: https://www.dufry.com/en

Sobre Allianz Partners

Dedicado a proveer asistencia y protección global, Allianz Partners es el líder B2B2C en asistencia y seguros en áreas de experiencia como: asistencia global, salud y vida internacional, seguros globales en automoción y viajes. Estas soluciones, una combinación única de seguros, servicio y tecnología, están disponibles para socios o a través de canales directos y digitales bajo tres marcas reconocidas: Allianz Assistance, Allianz Care y Allianz Automotive.

Esta familia global emplea a más de 19.000 trabajadores presentes en 78 países, habla 70 idiomas y gestiona 54 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y trabajadores en todos los continentes.

Para más información, por favor visitar: https://www.allianz-assistance.es/

