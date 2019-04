Consejos para no caer en fraudes en la venta de relojes de segunda mano según Pawnshop Comunicae

lunes, 8 de abril de 2019, 13:11 h (CET) Las formas de pago, la comparación entre vendedores y los precios son algunos de los factores que más hay que atender para asegurar una transacción de productos de segunda mano tal y como el comprador desea El mercado de segunda mano es un segmento en el que se dan frecuentemente casos de engaños y estafas que hacen que el interesado no consiga el producto que deseaba.

Uno de los mercados en los que hay que poner más atención para no caer en engaños, por la categoría del producto que se promete, es el de relojes Rolex segunda mano Madrid.

Para no caer en trampas indeseadas, los interesados necesitan acudir a centros homologados en los que se certifica la autenticidad y calidad del producto que se oferta.

Especialmente en productos de lujo, no se aconseja la venta directa entre particulares por la incertidumbre que genera una transacción de esta naturaleza, sin las mínimas garantías de autenticidad del producto que se desea.

Existen ciertas claves a las cuales hay que atender para que la compra de un producto de segunda mano no acabe siendo una decisión de la que el usuario se pueda arrepentir por mucho tiempo.

Forma de pago: esta es la primera de las señales de sospecha de posible fraude en el comercio de segunda mano.

Compara distintos vendedores: sobre todo en el entorno digital, existe la posibilidad de verificar de forma rápida las distintas plataformas y medios que ofrezcan, prestando atención a si la foto que se emplea es la misma por parte de sendos vendedores o si el lenguaje de la descripción es correcto, ya que aquellos que buscan engañar a los usuarios suelen recurrir a traductores online.

El precio, otro indicador: los precios que difieren de aquellos de las plataformas de venta verificadas pueden ser otro de los aspectos que pueden hacer sospechar a quien busca un producto concreto.

Los centros especializados en compraventa de productos son la mejor opción

Para evitar caer en estas trampas, lo mejor es recurrir a centros especializados de compraventa de productos de segunda mano, que garantizan, a través de la documentación correspondiente, la legitimidad de los artículos que ponen a disposición de los posibles compradores.

Pawnshop es una casa especializada en este tipo de comercio, con especial atención a los productos de lujo, los cuales son comprobados cuando llegan a sus manos para garantizar en todo momento la originalidad y calidad de todos los artículos de los que disponen, así como un trato cercano con el cliente en busca de su satisfacción total.

