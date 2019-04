viveLibro Editorial nombra a Antonio Aguililla como nuevo director general Comunicae

lunes, 8 de abril de 2019, 12:47 h (CET) El nombramiento de Antonio Aguililla como director general forma parte de la nueva estrategia de viveLibro con el fin de renovar la editorial en un sector cada vez más digitalizado Antonio Aguililla, profesional senior con amplia experiencia en la industria digital y la de software, ha sido nombrado nuevo director general de la editorial de autoedición viveLibro.

Antonio es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ha completado el Programa Ejecutivo de Transformación Digital de la Escuela de Organización Industrial EOI www.eoi.es y actualmente está cursando el Master en Marketing Automation de ISDI www.isdi.education, que combina visión de negocio digital, metodologías Agile y herramientas de Automation basada en Salesforce. Antonio ha desempeñado funciones de director comercial en Grupo Antevenio y Canalmail y ha trabajado también para las multinacionales FICO, EQUIFAX y AIS Group en áreas de soluciones analíticas y consultoría estratégica de negocio.

“Estoy muy ilusionado con poder dirigir la nueva etapa de esta compañía que desde el principio ha apostado por liderar el cambio en el mercado de autoedición. La digitalización del sector supone una gran oportunidad para los autores independientes que ya no tienen que depender de los canales tradicionales para publicar y promocionar sus obras. Como director general de viveLibro espero sumar al proceso de democratización de la cultura que necesita este país.”

Este nuevo nombramiento es una de las acciones realizadas por la editorial para dar un giro en su estrategia y orientarla más directamente al mercado digital. Actualmente, la industria editorial ha encontrado mayores beneficios en el entorno digital, gracias sobre todo a la venta por Internet, al auge de los eBooks y comienza también a despuntar en el sector de los audiolibros. Para poder ser aún más competitivo dentro del sector editorial, viveLibro sigue creciendo en este ámbito para poder ofrecer a sus autores las mejores herramientas para cumplir su sueño, publicar su propio libro.

Como parte de la nueva estrategia digital, viveLibro Editorial plantea acciones ligadas a las plataformas digitales y redes sociales para poder seguir atendiendo las necesidades de sus autores, ayudarles a potenciar su comunidad de lectores y visibilizar sus obras a través de Internet; sin dejar de lado el trato personal y cercano de los editores, que es uno de los pilares principales de la editorial.

viveLibro Editorial mantiene, desde su nacimiento en 2012, valores ligados a la edición tradicional pero mirando siempre hacia nuevos mercados y a la unión de tradición con Nuevas Tecnologías y literatura 2.0.

Sobre viveLibro Editorial

La editorial viveLibro ofrece a los autores publicar sus obras de una manera fácil, rápida y con garantía de éxito. Producen, editan, distribuyen y comercializan cada obra de manera personalizada, en los canales más importantes. Se encargan de su comunicación y de la gestión en redes sociales. Todo al servicio de la cultura. No se debe dejar pasar esta oportunidad y conocerlos.

