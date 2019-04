El Granada refuerza la segunda plaza a costa del Málaga En los Cármenes, el cuadro de Diego Martínez sólo necesitó un gol para tumbar al Málaga Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 7 de abril de 2019, 07:17 h (CET) El Granada se reencontró este sábado con la victoria tres jornadas después al imponerse al Málaga (1-0) gracias a un tempranero gol de Antonio Puertas, un triunfo que le confirma en la segunda posición en un partido perteneciente al capítulo 33 de la Liga 1,2,3.



En los Cármenes, el cuadro de Diego Martínez sólo necesitó un gol para tumbar al Málaga -cuarto en la clasificación- y retomar la senda correcta para volver a jugar en Primera División. La expulsión de N'Diaye a los 47 minutos ayudó a los nazaríes para no dejar escapar el triunfo.



Por su parte, el Deportivo de la Coruña encadenó su tercera jornada sin conocer la victoria tras perder ante el Rayo Majadahonda en Riazor (0-2). Los de Iriondo fueron superiores y antes de abrir la cuenta dispusieron de hasta media docena de ocasiones. Aitor Ruibal -con un doblete- apagó las ilusiones del conjunto gallego, que podría perder su condición de equipo de 'play-off' esta jornada. Los madrileños dieron un paso fundamental para la salvación.



Además, el Extremadura abandonó los puestos de descenso tras imponerse al Almería por la mínima (1-0) con un penalti transformado por Lolo González a los 67 minutos de partido. Los azulgrana se colocan decimoctavos y los almerienses continuarán en la mitad de la tabla.



Por último, el Oviedo empató ante Las Palmas (1-1) en un partido donde se quedó con un sabor amargo por encajar el tanto de la igualada en el tiempo de prolongación. Un disparo de Rafa Mir sin mucho peligro se pasó debajo de las piernas de Champagne en un campo anegado que no ayudó a blocar el cuero.



Antes, los carbayones se adelantaron en el marcador con un gol de Balde a nueve minutos del final. El empate deja al Oviedo noveno, a tres puntos del 'play-off' y al conjunto canario -que suma cuatro jornadas sin ganar- en la duodécima posición. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

