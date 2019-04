Familiaridad Bildu-Psoe

No sé qué dirían las familias de los guardias y policías asesinados por la banda terrorista ETA, sobre todo cuando vieron la foto amistosa que apareció en los medios de comunicación, durante la Navidad, y comprueben que PSOE y ETA están a partir un piñón, brindando por sus pactos y por un presunto futuro con prebendas y transferencias de competencias para el País Vasco. No parecen recordar estas generaciones de gaznápiros socialistas y analfabetos históricos que muchos de cuantos militaban en sus filas cayeron con dos tiros en la nuca, un coche bomba o un incendio en un supermercado. Y tampoco parecen recordar que, incluso el acto de abandono de las armas, fue un paripé de engaños y mofa. ¿Es una coalición de tapadillo? ¿Hay que votar al PSOE para que gobierne Bildu?

A pesar de cuanto diga la Unión Europea en su afán por redefinir a la banda vasca, ETA sigue siendo una mafia terrorista que permanece latente, pero inactiva con las armas, al menos de momento, porque un importante sector etarra viene reclamando volver a la actividad. Sus integrantes siguen luchando para que se les llame "formación", "partido", etc., pero lo cierto es que siguen siendo una banda con mucha sangre detrás, zulos llenos de armamento robado y listos para ser usados en cualquier momento. Hoy se camuflan en el Parlamento vasco y en el Congreso de los Diputados con el nombre de Bildu (Bilduetarras) y manipulados por el “hombre de paz” que es Otegi.

Esa entrada en las instituciones se la deben al partido socialista y al tristemente recordado expresidente, Rodríguez Zapatero, principal actor de la nueva división entre españoles. La ley de Memoria “histérica” no dejó de ser un atentado sectario del socialismo, dado que se vuelca hacia el bando de la siniestra, pero olvida los miles de asesinados del otro bando en checas, cunetas y paredones. Por cierto, no olvido a Manuel Azaña ni sus palabras sobre contra quién se levantó el excaudillo que, dicho sea de paso, recordó recientemente Pedro Arce en un precioso artículo. Ahora, el tal Pedro 'Plagio' Sánchez, sigue esa estela y recomienda a los suyos buscar los apoyos de ETA, sus cachorrillos y sus formaciones afines. Pensar que Pedro ‘Plagio’ precisa de Arnaldo Otegi para gobernar España y sacar adelante los decretos-ley de los “viernes mercantiles” pone los pelos de punta y otra cosa….de corbata.

Recordar la fotografía a la que más arriba aludía y votar al PSOE dan náuseas. No estaría de más que lo recordaran quienes tienen intención de arrojar su voto contra la unidad del Estado. Unos por sus asesinatos y otros por su cal viva no pueden confiar entre sí, pero están a partir un piñón. Votar tal incongruencia es dañar a España, olvidar la historia y perdonar a los asesinos de centenares de dignos ciudadanos; en muchos casos eran admirados y reputados miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por cierto, no está el horno para bollos como para que ahora venga la inculta y “culiparlante”, Irene Montero, y los defina como "Cuerpas y Fuerzos de...". Esta señora (¿?) precisa de una reeducación equilibrada y adaptada, además de una revisión puntual de sus titulaciones aportadas en el Congreso; algo no huele bien en el “marquesado de Galapagar”.

En fin, no son para echar en saco roto tanto la relación de familiaridad ETA-PSOE como la nueva calificación de la "marquesa de Galapagar". Con la gente que últimamente ha aterrizado en política, cada vez vamos más hacia atrás o, como dicen en mi pueblo: "A lo cangrejo: reculando y sin rumbo”. Pero es lo que hay y son los bueyes con los que aramos a diario.