Las múltiples ventajas del renting flexible, según Spain Car

Cada vez más consumidores y usuarios se pasa a opciones del renting flexible como forma de movilidad. Spain Car, empresa líder del sector, desvela las ventajas del renting flexible Disponer de un vehículo para uso profesional o particular ya no es sinónimo de comprar o adquirir desde hace tiempo. Hay otras maneras de ver la movilidad que cada usuario necesita en función de su realidad, por horas, por días, para vacaciones, por largo plazo, para realizar una mudanza, etc.

¿En qué consiste la figura del renting?

El renting es un alquiler de vehículos de medio/largo plazo, que incluye todo lo necesario para la circulación, por lo que el usuario solo debe preocuparte de conducir con prudencia respetado las normas de circulación, estar atento de los mantenimiento periódicos, posibles averías y del pago de sus cuotas mensuales. En palabras de los responsables de la web www.spaincar.es: "Nuestro servicio de Renting más exitoso es el de Renting flexible en Madrid. La capital es una ciudad muy grande y nos encontramos con dos tipos de clientes, los usuarios particulares y los profesionales. El renting flexible para negocios lleva ya mucho tiempo en el mercado, siendo muy conocido y empleado por los profesionales, porque tiene beneficios contables, fiscales y libera recursos financieros para inversiones relacionadas con su actividad, mejorando la cuenta de resultados de las empresas; además no se utilizan recursos humanos para la gestión de su flota y el conductor del vehículo dedica más tiempo a su trabajo al no tener que preocuparse de los muchos inconvenientes que tiene ser propietario del coche".

Lo que sí que es novedoso es el renting flexible para particulares. Cada vez hay más gente que prefiere disfrutar de un vehículo nuevo con la comodidad de poder cambiarlo cada tres o cuatro años, sacando otro vehículo a estrenar. Bien, en ese caso un servicio de renting flexible es una solución muy buena para no tener que comprar un coche y poder estar estrenando vehículo periódicamente.

Los beneficios son evidentes, según Spain Car este tipo de alquiler de coches tiene la ventaja que el cliente decide el tiempo que quiere utilizar su vehículo ( de 1 a 60 meses) y el precio estará en función de este parámetro, pero si se ha equivocado con la contratación, puede devolver el vehículo ajustando las cuotas al tiempo real disfrutado, premisa que conoce con anterioridad a la contratación.

¿Qué tipo de vehículos se suelen ofertar bajo esta modalidad?

En la web www.spaincar.es se pueden ver ejemplos que hacen del renting flexible un alquiler de coches muy atractivo incluyendo vehículos para cualquier necesidad del usuario, sin perder de vista híbridos y eléctricos imprescindibles para moverse por Madrid Central.