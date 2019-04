Cómo crear una asociación, informa Ramón Pérez Lucena - Abogado de Fundaciones Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 15:59 h (CET) El artículo 22 de las Constitución Española reconoce el derecho de las personas que comparten una finalidad determinada a agruparse (mínimo tres miembros) y crear una asociación Cómo crear una asociación sin ánimo de lucro en España

A continuación se presenta el procedimiento a seguir a la hora de la constitución de una asociación, todos son de obligado cumplimiento.

Elaboración de los estatutos: existen gran variedad de modelos. Todos los miembros deberán establecer qué pautas modificar, eliminar o añadir.

​Acta fundacional de la entidad: se ha de contar con un nombre de la Asociación (Denominación social) y tener elaborados la visión y misión de la entidad. Todo ello, junto al nombre completo y firma de los miembros debe quedar registrado en el Acta.

Inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones: dependiendo de si se realiza el registro a nivel nacional o autonómico, la Asociación tendrá derecho a una tipologia de subvenciones y ayudas en particular.

*Hasta que no se reciba la notifación de inscripción y alta en el Registro seleccionado, la capacidad de operar no será válida.

Prevención de blanqueo de capitales: nombramiento del Representante ante Infracciones Monetarias que por norma general son el presidente o secretario de la asociación

Obtener el CIF: dar de alta a la asociación en Hacienda y solicitar el CIF una vez estén aprobados los estatutos y recibido el número de registro.Para ello se debe utilizar el modelo 036/037 que también sirve para solicitar el inicio de la actividad.

*Solicitar la exención del IVA en lo que respecta a las cuotas de los socios y a aquellas actividades relacionadas con el objeto social mediante un escrito a la Agencia Tributaria.

Abrir una cuenta bancaria: debe ser a nombre de la Asociación.

Protección de datos: Es necesario registrar todos los ficheros que se consideren oportunos en la Agencia Española de Protección de Datos.Se obtendrá un número de registro por cada uno que incluyamos.

