La reparación, una económica y ecológica forma de prolongar la vida útil del móvil, según media electrónica

Prolongar la vida útil de los dispositivos móviles ayuda a la preservación del medioambiente. Media Electrónica, empresa líder del sector, desvela cómo mantener el móvil siempre en buen funcionamiento, para conseguir ahorrar dinero y cuidar de la naturaleza Señalan los expertos que reparar un móvil resulta la mejor solución de cara a la preservación del medioambiente y a disminuir el impacto que produce el consumo indiscriminado de tecnología.

Estrenar un nuevo móvil al mínimo problema, puede no ser la mejor opción, dado que con una simple reparación podría prolongarse la vida útil del dispositivo prestando la misma funcionalidad y sin tener que desembolsar una cantidad de dinero considerable.

Media Electrónica, expertos en telefonía móvil, recomiendan la reparación de los móviles y disponer de un mantenimiento adecuado del dispositivo, lo que coadyuvará a que dure el dispositivo mucho más tiempo. Huir de productos genéricos es algo fundamental para evitar problemas a largo plazo. Cosas tan básicas como protegerlo con una funda resistente y apropiada al modelo, que en caso de caída evite la rotura de alguna de las partes que lo componen.

Hay partes del móvil que con el tiempo no puede evitarse su deterioro y desgaste pero si se puede alargar lo máximo posible. Pequeños consejos muy útiles como recargar la batería cuando baje al 10% y no cuando llegue completamente a cero alargará la vida del a batería según dicen en https://www.mediaelectronica.com. También es recomendable no retirar la tarjeta sim ni la micro SD constantemente, ya que sus partes de contacto son muy sensibles y así pueden deteriorarse con mayor facilidad. Evitar el calor excesivo y el agua así como mantener el sistema operativo actualizado a la última versión hará que el su rendimiento sea óptimo en todo momento.

En lo que al procesador se refiere, conviene tener pocas aplicaciones abiertas a la vez, ya que tener muchas abiertas en segundo plano tendrá un impacto directo en la vida de su batería. Se han de evitar en la medida de lo posible accesorios de mala calidad, ya que suelen estar fabricados con materiales no adecuados y no están específicamente construidos para una marca en concreto.

En la actualidad, el móvil de un español tiene una media de 20 meses de vida. Las reparaciones más habituales suelen ser pantallas dañadas por caídas y golpes y/o las baterías.

Desde www.mediaelectronica.com recomienda evitar llevar el móvil en el bolsillo trasero del pantalón ya que en caso de torsión pueden dejar la placa base inoperativa. También se recomienda no usar el móvil en los 10 primeros minutos tras su carga, así como retirar la funda antes de cargarlo.

'Más que obsolescencia programada, como muchas personas piensan, hay un mal uso o mantenimiento del dispositivo móvil, lo que redunda en un deterioro de su funcionalidad y capacidades' afirman desde la empresa.

La reparación siempre es la opción óptima, tanto para el bolsillo de consumidor y usuario, como para el medioambiente, quien ve reducido el negativo impacto de la sobreexplotación de sus recursos y de los residuos.