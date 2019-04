El barómetro CITIX confirma que los ciudadanos están más satisfechos donde se produjo un cambio de gobierno Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 15:04 h (CET) Los vecinos valoran la gestión municipal con 6.03 puntos en las ciudades donde se produjo un cambio de gobierno tras las elecciones municipales de 2015. En las ciudades donde se gobierna mediante mayoría absoluta, los ciudadanos tienden a estar más satisfechos que los de municipios con coaliciones. Los ciudadanos reclaman a sus ayuntamientos que se mejore el transporte público y la gestión del tráfico en sus ciudades Con las elecciones municipales a la vista, el indicador CITIX revela que: "tras cuatro años de legislatura, los ciudadanos de los municipios en los que se produjo un cambio de gobierno las pasadas elecciones de 2015 están más satisfechos. Así, los ciudadanos de dichos municipios valoran la gestión con 6.03 puntos frente a los 5.90 puntos con los que valoran los residentes en ciudades dónde hubo continuidad en la corporación municipal".

Gráfico 1: Indicador CITIX 2018 de las ciudades según resultado “Elecciones Municipales 2015”

El barómetro nacional CITIX tiene como objetivo posicionar y conocer la satisfacción de los ciudadanos con la gestión municipal, los servicios públicos y la transparencia de sus ayuntamientos. Con más de 30.000 entrevistas realizadas, cuentan con información suficiente para analizar los resultados en profundidad y desde distintas perspectivas.

Así, tras estudiar 1.300 municipios se agrupan en dos categorías: ‘continuidad’ y ‘cambio’ en la corporación municipal. Se identifica que los vecinos de ciudades con ‘cambio’ (Madrid, Ourense, Cuenca, Barcelona, etc.) están más satisfechos que aquellos que viven en municipios en los que hubo ‘continuidad’ (Málaga, Vigo, Bilbao, Alcobendas, etc.) Por supuesto, la situación en cada ciudad es única y merece un análisis independiente y detallado. Los cambios se produjeron en todas las direcciones políticas, algunos ayuntamientos pasaron a ser gobernados por la izquierda y otros en cambio por la derecha.

Los análisis realizados arrojan más información llamativa. Así, los ciudadanos están más satisfechos en los municipios en los que el Ayuntamiento es gobernado por mayoría absoluta.

Gráfico 2: Indicador CITIX 2018 de las ciudades según resultado “Elecciones Municipales 2015”

Finalmente, gracias a la opinión de los ciudadanos es posible identificar los tres aspectos clave en los que deben prestar atención los municipios. Los españoles consideran que las corporaciones municipales deben trabajar en mejorar la “gestión del tráfico y aparcamiento”, el “servicio de transporte público urbano” y la “gestión medioambiental”.

Gráfico 3: Matriz posicionamiento servicios municipales (Satisfacción – Importancia)

Al analizar el conjunto de las ciudades españolas se identifica que estos son los aspectos clave en los que trabajar, desde la perspectiva ciudadana. Especialmente la mejora del servicio de transporte público, ya que es uno de los aspectos más importantes para los ciudadanos y peor valorados.

Analizar la situación y opinión de los ciudadanos en cada ciudad arrojaría información que debe ser analizada en detalle por las corporaciones municipales.

Ficha Técnica del Estudio

Ámbito: nacional " Muestra: población de ambos sexos residente en municipios españoles de más de 5.000 habitantes " Tamaño total de la muestra: 30.122 entrevistas " Fecha de campo: del 25 de abril al 1 de noviembre de 2018 " Error muestral: ±0,6%

Sobre CITIX y STIGA

STIGA SLU es una consultora líder con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la Experiencia de Cliente. Durante todos estos años ha ayudado a más de 100 compañías líderes en su sector (Banco Santander, Endesa, Telefónica, etc.) a implantar sistemas CX para conocer y mejorar la experiencia de sus clientes.

CITIX es un servicio desarrollado por STIGA y resultado de un proceso de investigación continuo. Está diseñado y dirigido a los ayuntamientos españoles de más de 5.000 habitantes. Sirve como una eficaz herramienta de gestión para evaluar el impacto de las políticas y actuaciones de los gestores municipales. Siendo además un potente altavoz sobre la experiencia de los ciudadanos.

