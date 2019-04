La importancia de trabajar el SEO de una página web, según SeDigital Comunicae

viernes, 5 de abril de 2019, 15:08 h (CET) Tener una página web no garantiza que su público objetivo llegue a ella, esto se consigue mediante los servicios de posicionamiento SEO. SeDigital, empresa líder en marketing digital, desvela las claves del auge de la demanda de estos servicios Crear una pagina web permite a una empresa o profesional disponer de un escaparate abierto las 24 horas del día desde el que poder mostrar y ofrecer sus productos y servicios. Sin embargo, tener una página web por sí sola, no garantiza un aspecto fundamental: la visibilidad y a partir de ésta: el tráfico o flujo de visitantes (los clientes potenciales).

No estar entre las primeras posiciones de la página de resultados del buscador (en España, Google) puede suponer un éxito similar a tener la mejor tienda del mundo en mitad de la Amazonia. En este sentido, empresas como SeDigital señalan la crucial importancia del posicionamiento SEO, y de cómo están viviendo un momento muy dulce con el notable aumento de la demanda de servicios de posicionamiento web, con los que potenciar la visibilidad de los proyectos online.

El posicionamiento web es básico para cualquier sitio web

Los expertos del sector coinciden en afirmar que si una página se encuentra en la segunda página de Google, simplemente, no existe. El posicionamiento web es el conjunto de técnicas que hacen que las páginas web sean lo más relevantes posibles para sus clientes potenciales, y por ende para el buscador, que es quien decide sobre esta relevancia. Todo este proceso lleva consigo un minucioso plan o estrategia, necesaria para que el sitio web pueda ir subiendo posiciones en los resultados de búsqueda hasta coronar los primeros puestos.

Hace años, unos pocos sitios web aplicaban el seo, sin embargo, la necesidad y gran demanda de este servicio han hecho de él, algo fundamental, indispensable, que casi ninguna empresa o profesional se aventuraría a sacar su página web sin este respaldo: "Si tienes un sitio web, tal vez, no conozcas el seo, pero ten por seguro que tus competidores si están en los primeros puestos, no solo lo conocen, sino que lo trabajan a diario", según sedigital.es.

Disponer de una página web de reciente creación no implica que el sitio web haya respetado los principios básicos del posicionamiento web. Por eso, han crecido las solicitudes de auditorías de páginas web para determinar si desde esa base se puede competir y liderar un sector. "Desde el diseño de la página web, al linkbuilding, pasando por el propio contenido, han de optimizarse para conseguir llegar las posiciones top".

Un buen posicionamiento web te pone en el mapa, según SeDigital

Implementar una buena estrategia de seo posibilita a las empresas atraer más tráfico a su sitio web. Esto implica que la inversión en la página web pueda ser rápidamente amortizada con las conversiones que derivan del seo. Sin embargo, los expertos avisan de que no es sinónimo de éxito.

"Un buen posicionamiento web, no implica el éxito del negocio. Eso es algo obvio, pero sin un buen posicionamiento, es difícil que el negocio prospere. Es más bien, una condición necesaria para que se pueda alcanzar el éxito. El seo te pone en el mapa, sin una estrategia de seo, por muy bien que una empresa realice un servicio, nunca adquirirá la visibilidad necesaria para llegar a su público objetivo o target", afirman desde www.sedigital.es.

El comercio electrónico ha adquirido una relevancia impresionante. El 80% de los usuarios realizan una búsqueda en Internet, antes de realizar la compra. Por lo tanto, la visibilidad es fundamental para el éxito de un proyecto de tienda online.

Sin embargo, desde https://www.sedigital.es/ subrayan la importancia que para el seo tiene la propia experiencia del usuario con el producto o servicio. "El seo nunca podrá ocultar las malas experiencias de los usuarios; pero sí sabrá poner en valor un buen servicio o producto. En la era del comercio online, lo fundamental es la transparencia. Ésta con una buena estrategia de seo es la única garantía de futuro".

