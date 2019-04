Culebrón electoral Carlos Alberto

‘Culebrón’. Tres acepciones en diccionario: Hombre astuto y solapado. Mujer intrigante y de mala reputación. Telenovela larga y de acentuado carácter melodramático. Culebrón con fases: Búsqueda doble (candidatos a poltronas y poltronas a candidatos). Precampaña. Campaña limpia- sucia, dura-blanda, drama-sainete. Y, p´a los adentros, sentimientos: ‘Válganos Dios’ ante urnas y ‘Dios nos guarde’ tras resultados.



El culebrón entró como un relámpago, con nombre compuesto. Carlos Alberto, dirigido a Albert Rivera. Actos y actos, veremos algunos como capítulos de culebrón. Discursos cuidados. Hablar sin espantar. Importa lo positivo, evitar la metedura de pata o el ridículo que llena titulares. Actores medidos en medios y envasados al peso en cabeceras y telediarios: Sánchez, Casado, Iglesias, Rivera, Abascal. Cada uno con su grey.



En éstas, o en aquéllas, apareció el nombre compuesto: Carlos Alberto. Como sacado de culebrón venezolano, esos que nadie dice ver pero que dejan poso. Relámpago electoral. Y Rivera mutó en galán de culebrón. P´a qué más. Hombres astutos y solapados, mujeres intrigantes y de mala reputación, telenovela. Todos fuera. Culebrón Carlos Alberto. Para ver desde él la campaña electoral con prolegómenos, candidatos y poltronas. Sin exordios, militantes donde quepan o convengan. Espectadores y expectantes. Cada uno en su sitio y a lo suyo, el culebrón apareció el miércoles, acaso fuera martes, y todo cambió. Hasta las notas tomadas. Veamos algunas, resumidas como capítulos de culebrón con nombre:



Desayuno Europa-Press. Lunes 1 de abril. Pablo Casado: Presenta Manuel Pizarro. Eres el presidente con las viejas raíces que esperan un futuro para España. Sigue Casado, recordando la Transición de Suárez, con su hijo en listas para ocupar el centro. Y esbozando diez puntos de un Programa Electoral: Reformas fiscal y administrativa. Unidad de mercado. Blindaje fiscal del ahorro. Competitividad. Estado de las Autonomías desde la Constitución (Reforzar Estado. Apostar por Delegaciones del Gobierno). Ley de Lengua. Ley de Símbolos. Neutralidad frente a violencia. Modificar financiación de Partidos Políticos. En Código Penal convocatoria de Referéndum. Reformar justicia buscando independencia. Prevalencia de Policía y Guardia Civil ante policías autonómicas. Concordia para evitar una España a garrotazos. Después: Vertiente internacional. Pérdida Iberoamérica. Brexit. Grupo de Lima. Maduro. Cuba. Sin el PP, recesión o división. Para terminar, culebrón con frases: Todos han encontrado sitio. Número 1 Lista UE Dolors Montserrat, catalana políglota frente a independentistas. Florete: Iceta, Referéndum e independencia, porque “la cabra tira al monte”. Ha convocado elecciones (Sánchez) porque se ha descubierto que estaba pactando la independencia de Cataluña. Rechazo a viernes sociales. No se plantea abandonar si pierde las elecciones.



Desayuno Europa-Press. Miércoles 3 de abril. Albert Rivera. Convertido en Carlos Alberto por Abascal desde Vox (Carlos Alberto, mientes, eres una mentira con patas). Mientras, la Secretaria de Estado de Seguridad, en otra tribuna, apañaba protagonismo hablando de Ciberseguridad y disminuyendo la audiencia. El discurso de Rivera fue el conocido. Hay un periodista, excelso, que, usó para su crónica los de 2017 y 2018, con algún matiz. Además de repeticiones, Rivera aportó: Nos jugamos mucho en las urnas. Sánchez nos ha tenido parados 9 meses. Desde Zapatero, el país ha perdido 10 años. Hay demasiadas cosas como para pensar cada mañana en Torra. En el futuro, o gobierno de Sánchez con Podemos e independentistas, o gobierno de cambio. Los españoles decidirán. Si gobernamos, quitaremos Impuesto de Sucesiones. Si no hacemos niños, no vamos a poder pagar pensiones. A pesar de no estar casado, de estar separado, de no estar con mi hija, quiero defender a la familia. Cambio de Ley Electoral, Corte en 3% para que no entren en Congreso independentistas, para que Rufián no condicione. Concursos para evitar puestos a dedo, Jefe de Correos o Tezanos. Igualdad entre territorios, funcionarios, Policía y Guardia Civil con policías autonómicas.

Despoblación del 53% de territorio. Gobierno de cambio. No podemos solos, hay que llegar a acuerdos para que Sánchez y Torra pasen a la oposición. Una confesión-concesión que muestra desventaja: Tiendo la mano a Casado para lograr un gobierno estable. Los españoles decidirán si lo lidero yo o él. Y apuntes, no de culebrón, de culebra: Entre servilletas, algún mandil. Hoy no está el IBEX-35. CEOE y Circulo de Empresarios. Y Gloria Lomana, esposa.



Miércoles 3 de abril, tarde. Vox en un hotel. Motivo presentar libro. Autores Sánchez Dragó y Santiago Abascal. Título España vertebrada. Se anunció como charla entre autores, uno morigerado y otro disoluto. Era posible que Sánchez Dragó se hiciera a sí mismo una entrevista usando a Abascal como motivo. Pero, más o menos, el acto entró entre los parámetros del culebrón electoral Carlos Alberto. 20 horas de conversación y chorreo de mensajes de Vox: Cubren de elogios, pero te brean. Caricatura y deformación, ejemplos armas y tiroteos. España es un suma y sigue. En la UE se ha convertido en una nación débil. España sin Cataluña no es España y Cataluña sin España no es Cataluña. Como Unamuno, vasco doblemente español. Político por nacer en País Vasco. No puedo presumir de formación, licenciado en Sociología. Vox es una reacción de emergencia nacional. Viene a parar un golpe de Estado y a devolver España a los españoles. Urge reivindicar la Reconquista, Hispanidad y la Independencia. Don Pelayo como símbolo. No me veo como jefe. El proyecto Vox es el del sentido común. Esto está lleno de censores y ofendiditos. Somos ultra-necesarios. Frente desidia, independentistas y Ciudadanos. Hay un movimiento soterrado y todo el mundo sabe que va a pasar algo. Con 186 eran inútiles, con 70 pueden salir corriendo. Sin miedo. En Barcelona nos metieron en una ratonera. Fascistas son los que se imponen con violencia. No hace falta llamarlos ultra-izquierda, basta con izquierda. El acto era para presentar, y vender un libro. Salón casi lleno, 400 personas. Y la abuela de Abascal, 90 años, con alguna lágrima.



Desayuno Executive Fórum. Jueves 4 de abril. En un hotel, Begoña Villacís e Ignacio Aguado. Presentaba Aguado a Villacís. Capítulo de culebrón. Embarazada, habló desde la mesa: El valor de C’s es que quiere cambiar cosas. Viene de la Sociedad Civil. Hace 4 años no estábamos preparados, ahora sí. Ayuntamiento empresa (17.500 trabajadores con Álvarez del Manzano, con Carmena 42.000) y como Servicio público. Hablar de Madrid, no de Ayuntamiento. Se necesita cambio. Carmena no hizo las viviendas que prometió, ni Proyecto Plaza de España, Mercado de Legazpi. Nudo Norte sigue igual. También igual Vallecas, Villaverde, Barajas, Centros de Mayores, Polideportivos, Bibliotecas. Mientras IBI sube. Plusvalías mortis-causa. Madrid tiene que estar en todos los sitios. Carmena ha ido más veces al Vaticano que a Moratalaz. El alcalde tiene que ser el primer comercial de la ciudad. El acto, siguiendo un guión que parecía improvisado, tuvo, no obstante, dos reveses importantes. Uno surgió con una pregunta doble: Dice que hace 4 años C’s no estaba preparado, pero fueron a elecciones ¿Es una Irresponsabilidad? ¿Ahora ya son responsables? El otro no sonó a catástrofe, pero define. Se hizo una pregunta a Aguado y Villacís sobre una posible colaboración poselectoral con el PSOE. Villacís, circunscribiéndose al ámbito local de la ciudad de Madrid, abrió la posibilidad de pacto, Aguado, siguiendo la tónica marcada por Rivera, la rechazó en la autonomía.

Fue un episodio. Habrá más. Sigue el Culebrón Electoral Carlos Alberto.