El aborto en España, evolución y consecuencias
Francisco Rodríguez

viernes, 5 de abril de 2019, 12:43 h (CET) Casi al mismo tiempo que se manifestaba en Madrid la “España vacía” el Instituto de Política familiar presentaba su informe sobre el Aborto en España, en el que señala que el aborto es una de las causas del déficit de natalidad en España y que ha invertido la pirámide poblacional, lo que hace problemática la mera supervivencia de España, tal como ha sido hasta ahora.



Pienso por mi parte que una España envejecida queda abierta a ser sustituida por la migración de otros pueblos que esperan simplemente a que nos vayamos muriendo para sustituirnos y ocupar nuestras casas. Seguro que no se está llegando a esto por mera casualidad, por el simple hecho de que los tiempos cambian, esta situación ha sido pensada e impulsada por fuerzas poderosas que, desde la sombra, dictan sus instrucciones que tanto la izquierda como la derecha obedecen sin rechistar.



Gobernando el partido socialista se produjeron 1.182.227 abortos y gobernando el partido popular 1.108.457. Las leyes abortistas que promulgó el PSOE se han consolidado por el PP que, a pesar de haberlas recurrido y olvidado ante el Constitucional y no las abolió ni modificó a pesar de la mayoría absoluta del presidente Rajoy. Tampoco el nuevo presidente del PP parece muy dispuesto a modificarlas. Dice, incluso, que se trata de algo consolidado y el alegato del Sr. Suarez Illana sobre la cuestión ha sido fuertemente criticado no solo por los adversarios sino por su propio partido, el PP.



Cualquiera podría pensar que con la proliferación de medios y métodos anticonceptivos el aborto, que arranca violentamente del vientre de su madre al concebido, resultaría innecesario, pero no ha sido así sino que el aborto se usa como un método anticonceptivo más, con la inquietante circunstancia de que 4 de cada diez mujeres que abortan ya habían abortado con anterioridad, el 13% lo hicieron más de dos veces y el 5% más de tres, lo que indica que el aborto se toma por muchas mujeres y sus parejas como un mero trámite.



En 2017 el número de abortos registrado fue de 94.123 equivalente a un tercio del déficit de natalidad que tiene España, cuya índice de fecundidad es de 1,31 hijos por mujer, totalmente insuficiente para hacer posible el reemplazo generacional lo que hará inviable, por ejemplo, el mantenimiento del sistema de pensiones de la Seguridad Social, tal como lo conocemos.



Otro dato que aporta el informe es que hay nada menos 212 centros abortivos que mueven más de 60 millones de euros al año.



Hay algún colectivo pro-vida que, con grandes dificultades, trata de ofrecer a las mujeres que van a abortar otras soluciones, mientras que desde los distintos gobiernos no se ofrecen ayudas realmente eficaces para la maternidad.



Pienso por mi parte que cualquier niño concebido lo ha sido por el concurso de dos progenitores, pero el progenitor masculino ni opina ni se preocupa por ello. Esto sí que me parece un machismo auténtico aunque solo se hable de machismo cuando una mujer dice haber sido agredida o violada, aunque no he oído ni recuerdo que ninguna embarazada por violación pida responsabilidades al violador respecto al concebido.

