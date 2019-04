La producción internacional ‘I LOVE WINE’ desembarca en Bodegas Osborne Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 17:23 h (CET) La serie documental está dedicada en exclusiva a los vinos y la gastronomía de Cádiz y ha hecho parada obligatoria en una de las catedrales de vinos de Jerez de Osborne Las Bodegas Osborne en El Puerto de Santa María acaban de acoger la grabación de la serie documental internacional ‘I LOVE WINE’ dedicado en exclusiva a la provincia de Cádiz y que cuenta con el apoyo y colaboración de la Diputación de Cádiz. La productora de la serie ha elegido una de las catedrales de vinos de Jerez de Osborne para grabar uno de los capítulos de la serie.

‘I LOVE WINE’ es una serie documental de seis capítulos de 52 minutos. En cada uno de ellos se descubre una región única, no sólo por sus vinos, también por sus gentes, su paisaje, su gastronomía y su cultura. Se trata de acercar el mundo del vino y la esencia de la tierra donde crecen las viñas al público general, sin tecnicismos y de una forma sencilla, dejando a la audiencia con ganas de vivir en primera persona esa misma experiencia.

El protagonista, un americano enamorado del vino, descubrirá a lo largo de la serie los vinos del Marco de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. En cada capítulo, Dan se hace acompañar de alguien de su entorno, y en Cádiz junto a su amigo Aaron Hampton, van a conocer una visión global del vino de la zona visitando bodegas históricas y proyectos emergentes. Una ruta en la que no podán faltar Bodegas Osborne.

“Desde Osborne hemos querido participar en esta serie documental con el fin de ayudar a difundir nuestra cultura gastronómica y enológica y dar a conocer la provincia de Cádiz como destino atractivo para los espectadores internacionales que eligen nuestra tierra para vivir experiencias turísticas de calidad,” comenta Iván Llanza, Director de Comunicación del Grupo Osborne.

Llanza añade cómo “los programas de televisión vinculados al mundo del vino gozan de extraordinarias audiencias en el extranjero y son una poderosa herramienta de difusión de nuestro territorio, cultura y manera de entender la vida vinculada al vino y la gastronomía. Es una oportunidad que nos ayuda a mostrar al gran público el patrimonio enológico que atesora la familia Osborne desde hace más de 200 años”.

I LOVE WINE está promovida por la productora española ‘Mil Ojos’ y será presentada en MIPTV 2019 en CANNES este mismo mes de abril, para su distribución a nivel internacional.

