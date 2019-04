Cada vez se compran más ramos fúnebres online, según Floristería del Tanatorio

El comercio electrónico llega, poco a poco, a todas las vertientes de consumo y se instala para quedarse en negocios tan tradicionales como las coronas fúnebres. Floristería del Tanatorio, empresa líder del sector, desvela las claves de este auge Cada vez más personas encargan estas coronas de flores con la comodidad que les permite la tienda online. Sitios como www.floristeriadeltanatorio.es han incrementado en los últimos años la demanda del servicio de ramos fúnebres.

Una comodidad en los momentos más duros

El surgimiento de comercios online como Floristeria del Tanatorio ofrece a los usuarios cierto desahogo en los trances más duros. La posibilidad de observar desde la comodidad del hogar el catálogo de ramos y de realizar los pedidos a distancia, permite completar un pedido de manera sencilla desde la intimidad del hogar y transmitir las condolencias con celeridad.

"Nuestra experiencia nos ha permitido elaborar un servicio muy rápido por el que la persona elige el ramo que más adecuado estime y procede al pago con la garantía de que en menos de dos horas se le entregará ese ramo", indican desde la empresa.

Debido a la naturaleza imprevista del servicio, estamos ante tiendas abiertas 24 horas al día todos los días del año. "En nuestro sitio online atendemos las 24 horas del día y garantizamos la entrega del ramo fresco. Al disponer de más de 30 años en el negocio, sabemos que lo que más valoran los usuarios en estos momentos es no agregar quebraderos de cabeza adicionales. Por eso hemos diseñado un servicio capaz de entregar en cualquier tanatorio de Madrid los ramos y palmas funerarias dos horas más tarde de completar el pedido".

Mucho más que ramos, transmiten emociones

Las flores cuentan con un simbolismo y un lenguaje propio que los expertos de floristeriadeltanatorio dominan. "No nos dedicamos a crear composiciones de ramos bonitas, nosotros diseñamos ramos que generan emociones. Somos transmisores de un mensaje. Cabe subrayar que la presencia de flores frescas ha sido señalado en varios estudios como un elemento capaz de transmitir cierta energía positiva a las personas. Frente a lo que comúnmente pensamos, los ramos de flores suelen tener un simbolismo optimista que tradicionalmente se ha utilizado para ayudar a la familia a superar el duro trance".

Las flores son, por tanto, un símbolo de acompañamiento. Por este motivo, pese a tratarse de un servicio que se puede pedir en línea, los usuarios demandan que se puedan incluir mensajes personalizados para transmitir las condolencias. "Todos nuestros arreglos florales para tanatorios y velatorios cuentan una cinta personalizada con el mensaje que quiera transmitir el usuario", afirman desde https://www.floristeriadeltanatorio.es/.

Se han encontrado flores en enterramientos realizados hace más de 60.000 años. Esto quiere decir que se trata de una forma natural del ser humano de llenar de luz y optimismo un momento tan duro. El hecho de que ésta sea una forma clásica de celebrar los funerales, no quiere decir que no sea un sector que esté en constante innovación. "Que nuestro sector se centre en una manera tradicional de mostrar las condolencias no implica que no se haya actualizado. Los avances tecnológicos nos han permitido realizar un servicio más rápido y eficaz, pero eso no nos ha descentrado de lo importante: acompañar en el sentimiento a la familia y amigos", concluyen.