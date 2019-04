Tres de cada cuatro personas con seguro de salud combinan la sanidad pública y la privada según Braintrust

El 75% de los asegurados de salud considera que su seguro privado es un complemento al sistema de sanidad público y utiliza ambos sistemas. La rapidez en la cita, la atención y el acceso a determinados servicios o especialidades, principales motivos por los que el usuario recurre al seguro privado. Informa EKMB BRAINTRUST, en el estudio realizado entre usuarios y no usuarios de seguros de salud como parte de su Observatorio de la Competencia en este ramo del seguro, ha analizado los patrones de utilización de la sanidad pública y privada, el grado en que estas se combinan y los porqués. Para ello, preguntó si suelen acudir a hospitales y/o centros de salud públicos además de a aquellos incluidos en su seguro de salud privado. Sorprendentemente, la respuesta obtenida muestra como 3 de cada 4 usuarios compaginan el uso de la sanidad pública y la privada y tan sólo un 25% utiliza únicamente la sanidad privada. Además de esto, la consultora investigó si los asegurados, además del pago del propio seguro, pagan por las coberturas o servicios médicos no incluidos en este. Dicho análisis reveló que el 60% de los asegurados no realiza pago de bolsillo, frente a un 40% que si lo hace.

El estudio también profundiza en la razón o los motivos que empujan al usuario para elegir entre el seguro privado o la sanidad pública, revelando que los principales motivos para decantarse por la privada son la rapidez y el acceso a determinadas especialidades o servicios, motivos ambos que podrías explicarse por el incremento de días en las listas de espera para consultas de especialistas registrado en la sanidad pública.

Por su parte, las razones fundamentales esgrimidas para preferir la sanidad pública serían dos: ante temas de mucha gravedad o cuando es necesario el ingreso, si bien este último motivo podría perder peso en el corto plazo debido a la saturación de los recursos públicos.

Respecto a los servicios que se utilizan con mayor frecuencia, en la sanidad pública destacan las urgencias y la atención primaria, mientras que en la sanidad privada sería la atención especialista. Todos los asegurados, con independencia de si utilizan o no la sanidad pública además de la privada, muestran una predisposición similar al gasto de bolsillo, siendo los servicios y especialidades a los que más suelen dedicar este gasto de bolsillo, la cobertura dental, fisioterapia y prótesis/implantes.

El estudio, también revela que un 86% de los asegurados utiliza su seguro al menos una vez al año; de éstos, el 25% habitualmente lo emplea como mínimo una vez el mes y, el 75%, lo hace con carácter semestral.

Ginecología, traumatología y dermatología son las especialidades utilizadas por un mayor número de asegurados. En cuanto a la frecuencia de uso, de nuevo aparece ginecología, además en este caso de la especialidad deodontología.

A tenor del análisis realizado por BRAINTRUST, se desvela una indiscutible necesidad de impulsar los seguros con cobertura dental, fisioterapia o prótesis para tratar de incrementar el valor del seguro para aquellos que actualmente realizan gasto de bolsillo.

