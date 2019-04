Según fuentes cercanas a la Productora, podrían, desde la Fábrica de la tele, estar generándose conversaciones e incluso cerrándose ya contratos, para la entrada de Francisco Franco Bahamonde y Miguel Massanet en el reality español “Supervivientes”.



El programa consiste en confinar durante unos meses a una serie de famosos en una isla del Trópico, superviviendo con lo mínimo y superando, o no, las fricciones entre ellos en tal ámbito de carencias y tensiones.



Puestos en contacto con la Productora, ni desmiente ni afirma; mucho menos explica cómo podría estar, presencialmente, el Generalísimo, ya que no sólo se le dio por muerto hace tiempo (así reza en la wikipedia, medio incontestable), sino por la problemática en que Paco se ha visto inmerso en una polémica y un largo litigio alrededor de su momia, que casi toda España quiere que la tiren al Guadalquivir, y una minoría de románticos de los tiempos de tiranía franquista, exige que se le deje donde está, con la boca parriba y cantando bajito.



“No obstante si mediante algún artilugo científico o técnico fuera posible la presencia del dictador en la isla, la audicencia sería infinita, ahora que viene la Pantoja”, comenta a redacción el viceportero de Mediasset, de nombre Clemente Torrojas, para los amigos, Kimy.



Los internautas, que ya han abierto una recogida de firmas en red para que no se consienta la entrada de Franco en Supervivientes, se preguntan qué pinta allí el tal Massanet, a quien dicen no conocer de nada, aunque en red sí es cierto se pueden encontrar cientos de artículos de su espacio en periódicos denominado “Sin economía de palabras y a lo loco”.



Sorpresivamente, en su defensa ha irrumpido el acádemico de la lengua, D. Pérez Reverte, con un tuit incendiario:

“¡Massanet a la isla! ¿Quién no conoce a Massanet? ¡Sólo quien no lee el diccionario, que para algo está! Si buscas la palabra Massanet, aparece: “ver fascista”. Si buscas la palabra homófobo: “ver Massanet”. En el vocablo misógino: también aparece, este como sinónimo de la palabra Massanet. ¡Yo leo puntualmente su columna que aparece en varios medios digitales “Sin economía de palabras y a lo loco!”

Seguiremos informando.



Cerrando edición nos llega la confirmación de entrada en la isla de otro famoso que definitivamente cerró contrato para concursar en “Supervivientes”, éste por derecho propio no a ir a ese concurso sino a representar tal palabra.



Él es Federico García Lorca.



Sólo ha pedido una condición para asistir: que le dejen entrar con un fusil.