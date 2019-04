Como cuidar un olivo centenario de la mano de Olivos el Ventorro 1920 Comunicae

jueves, 4 de abril de 2019, 11:48 h (CET) El olivo es un árbol que aporta carácter singular al jardín bien sea que pertenezca a una vivienda o pertenezca a una oficina, finca particular, recinto empresarial, etc. A este árbol de carácter mitológico se le pueden dar muchos atributos, no en vano es desde la antigüedad símbolo de paz y considerado un árbol sagrado, también representa el símbolo real de la fertilidad, finalmente un icono de la eternidad y símbolo de la cultura mediterránea Es por esto que estos árboles tan especiales son elegidos como reyes de la decoración en los jardines de toda España, Europa, incluso Oriente Medio.

De tronco rugoso y original, se puede afirmar que es un ejemplar único e infalsificable, cada uno de estos olivos tienen una forma que los hace únicos. Su longevidad les ha permitido permanecer desde siempre en los paisajes de toda península, por ello han sido testigos mudos de la historia de este país desde tiempo inmemorial, adquiriendo con la compra de unos de estos magníficos ejemplares, una gran parte del magnetismo y la historia de la que han sido testigos así como su singularidad, su belleza y su magnífica presencia.

De la mano de José María Madrid de El Ventorro 1920 especialistas en olvidos milenarios se aportan unos interesantes consejos para conseguir un correcto mantenimiento de un olivo ornamental de estas características, son sencillos consejos que permitirán disfrutar en plenitud de un ejemplar de olivo centenario o milenario.

Estos son los consejos básicos que requiere un olivo de estas características para un correcto mantenimiento, consejos relativos al riego, el abono y finalmente la poda.

Como conseguir un riego correcto

Riego en época de calor: Es necesario organizar un calendario de riegos que atendiendo a los meses del año, teniendo en cuenta los inviernos y los veranos así como la temperatura media de cada época. Es por esto que desde finales de la primavera hasta principios de otoño se debe tener especial atención al riego. La frecuencia con la cual que se debe regar el olivo debe tener en cuenta el tipo de riego, de esta forma si se riega con manguera, se deberá realizar el riego tres o cuatro veces a la semana, con una duración de alrededor 10 minutos, procurando humedecer bien la raíz y atender a refrescar el tronco y la vegetación del árbol. Se aconseja también el riego por goteo con franjas diarias alternas de un día sí y otro no, por un tiempo de duración de riego no superior a 20 minutos.

Riego en el resto del año: No es necesario atender a una demanda especial de riego puesto que al no hacer calor, el agua de lluvia satisface todas las necesidades de hidratación del Olivo ejemplar. Estos árboles están perfectamente adaptados al clima mediterráneo.

Como realizar un abono correcto: Se recomienda realizar estas acciones en los meses de frío invernal, efectuando de dos a tres tratamientos cada 25 días con abono foliar. Las dosis de aplicación vienen detalladas por cada fabricante y son sencillas de aplicar. Con esto se consigue proteger la vegetación del árbol de los fríos del invierno.

También es recomendable otros dos o tres tratamientos durante 20 o 25 días con cobre, en años alternos, un año sí y otro no, para dar frondosidad a la vegetación. También se puede sustituir por aplicar Nitrophoska® en grano y a continuación regar (se puede aprovechar el agua de lluvia), esto también da frondosidad al ejemplar de olivo.

Como realizar la poda correcta: Las podas se pueden establecer de dos formas, dependiendo del resultado estético que se busca dar al olivo. Si se desea realizar una poda de tipo ornamental o decorativo (para dar forma de bola o platillo, tipo bonsái) o realizar una poda para ofrecer una estética natural.

Las podas se realizan al término del invierno o la época habitual de finalización del frío. En cuanto al entresacado de las ramas, se eliminará la vegetación más antigua permitiendo que los brotes jóvenes cuenten con más fuerza para su crecimiento.

Con estos sencillos consejos para todas aquellas personas que disfrutan de su jardín, se puede disfrutar muchos años de un ejemplar de olivo centenario o milenario acompañando todo tipo de decoración floral con las tendencias más vanguardistas como jardines verticales, jardines zen, etc.

El Ventorro 1920 es una empresa familiar fundada por Don José María Madrid Díaz en 2004 dando continuidad a una larga tradición familiar. Esta empresa es líder en la comercialización de olivos ejemplares, siendo pioneros en la investigación y recuperación de estos ejemplares en entornos degradados. Repartiendo centenares de estos característicos ejemplares y ofreciendo una segunda vida a los mismos permitiendo a sus nuevos propietarios disfrutar de un árbol singular como ninguno.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Beclever, la importancia de la ciberseguridad en la empresa ATE, registro de visitas con una tablet IV Congreso Marítimo Nacional - Navegando hacia el futuro '2 Sombreros para no pensar', un show único de risas y emociones, los jueves en SALA ARS TEATRE BARCELONA Lifesize supera los 100 millones de dólares en contrataciones