Se incrementan las localidades atendidas por Fontaneros en Alicante Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 13:21 h (CET) Fontaneros Alicante no pierde el tiempo y apuesta por seguir creciendo por toda la provincia Debido a la también creciente demanda de Fontaneros en la provincia, Fontaneros Alicante ha decidido incrementar las localidades a las que dirigirse, así como los servicios que ofrece en estas, para lograr la mayor satisfacción de todos sus clientes. Para ello dispone de trabajadores con los conocimientos necesarios para realizar trabajos limpios en el menor tiempo posible y arreglar cualquier problema de fontanería que pueda surgir en los hogares. Son profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector, que ya cuentan con miles de clientes satisfechos y su principal objetivo es ofrecer servicios de todo tipo con la mayor calidad posible, tanto en Alicante como en sus alrededores. Por ello han abierto nuevas lineas de negocio en Santa Pola, San Juan y otras localidades cercanas.

En Fontaneros Santa Pola como en los demás negocios, cuentan con servicios de fontanería las 24 horas y están disponibles los 365 días del año, para resolver todo los problemas fontaneros que puedan surgir en el menor tiempo posible. Ya que sus trabajadores son expertos en todo tipo de reparaciones, averiás e instalaciones, como: desatascar una tubería, cambiar grifos, instalar calentadores, etc.

Igualmente ocurre con Fontaneros San Juan de Alicante, donde verdaderos profesionales, pueden ofrecer a través de WhatsApp, presupuestos gratuitos, para cualquier problema o reparación que se necesite y todo ello sin ningún tipo de compromiso.

Seriedad, sinceridad y profesionalidad, son las características que hacen de Fontaneros Alicante una empresa líder en el sector y en la provincia de Alicante. Baños, cocinas o jardines, allá donde surja un problema de fontanería con tuberías, grifos o bañeras, Fontaneros Alicante, podrá solucionarlos, siempre manteniendo las mejores calidades, al mejor precio y ofreciendo a sus cliente los mejores materiales y acabados.

