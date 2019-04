Tixeo maximiza la telepresencia inmersiva con su nueva función de visualización multipantalla inteligente Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 13:18 h (CET) Tixeo, líder europeo en videoconferencia segura, anuncia el lanzamiento de la nueva versión de su software (14.6.3): entre las novedades, el fabricante francés ofrece una función inteligente de visualización multipantalla que permite a sus usuarios ampliar la interfaz de la solución en alta resolución en un número ilimitado de monitores. Con esta innovación, las organizaciones pueden integrar la telepresencia en sus reuniones en línea mejorando así la experiencia usuario Tixeo democratiza la Telepresencia inmersiva

Esta nueva característica permite que la solución se adapte fácilmente a las salas de reuniones y, en general, a situaciones que requieren una auténtica comunicación cara a cara, independientemente del número de pantallas conectadas al sistema. Con un simple clic, el organizador puede elegir el número de monitores en los que desea ampliar la aplicación Tixeo. Los vídeos de los participantes se distribuyen y amplían en las pantallas seleccionadas, reforzando así la sensación de realidad y proximidad. Para ofrecer una experiencia de inmersión aún más fuerte, Tixeo confía en su exclusiva tecnología SVC on Demand que maximizará la calidad de cada vídeo independientemente del número de pantallas conectadas. Otra ventaja: el sistema dedica automáticamente una pantalla para compartir cualquier escritorio, aplicación o documento, optimizando así el aspecto colaborativo de la reunión. Dicha funcionalidad es compatible con VideoTouch Compact, el kit de videoconferencia Tixeo para salas de reuniones.

Sébastien Jeanjean, cofundador de Tixeo, añade: “Con esta actualización, Tixeo se diferencia claramente de otras soluciones disponibles en el mercado. A diferencia de nuestros competidores, Tixeo ofrece a sus clientes telepresencia sin coste adicional, democratizando así una solución hasta ahora accesible sólo a unos pocos debido a su alto coste. Además, las ofertas de la competencia que ofrecen esta característica la limitan a sólo 2 o 3 pantallas. La solución Tixeo no impone ningún límite en el número de pantallas que pueden conectarse y proporciona, con un ancho de banda suficiente, calidad HD en todas las pantallas conectadas”

La única solución de Telepresencia "Secure by design"

Además, Tixeo ofrece una serie de mecanismos de seguridad innovadores, como el cifrado de extremo a extremo de cliente a cliente en reuniones multipunto, así como el cifrado de enlaces cliente-servidor, ofreciendo la solución de telepresencia más segura del mercado. Tixeo es actualmente la única solución de videoconferencia certificada CSPN y cualificada por la Agencia Nacional francesa para la Seguridad de los Sistemas de Información, y su oferta fue galardonada con el sello France Cybersecurity a principios de año en la categoría "seguridad de datos, encriptación".

Tixeo incluirá próximamente en su gama Tixeo Room un kit completo especialmente adaptado a esta funcionalidad para salas de reuniones equipadas con varias pantallas.

Sobre Tixeo

Tixeo desarrolla desde hace más de 14 años soluciones innovadoras de videoconferencia segura permitiendo organizar reuniones por videoconferencia en HD/4K desde cualquier sistema: Windows, macOS, iOS, Android o Linux, ofreciendo al mismo tiempo funciones avanzadas de colaboración. La seguridad se tiene en cuenta desde su concepción (Secure by design). Tixeo está disponible en la nube pública, en servidor interno o en la nube privada (ofertas TixeoCloud, TixeoServer o TixeoPrivateCloud respectivamente). A estas ofertas se les puede añadir el servicio de conectividad H.323 / SIP TixeoGateway (incluido en TixeoCloud y opcional en las demás ofertas).

Tixeo ofrece también la opción llave en mano con TixeoRoom, ofreciendo además del software la posibilidad de equipar nuevas salas y reduciendo los gastos de instalación y gestión asociados a los equipos propietarios.

