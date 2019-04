La final más vista de la historia de la Superliga Orange de League of Legends corona a Splyce Vipers Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 12:53 h (CET) Más de 210.000 espectadores batieron un récord de audiencias para la competición nacional. La final se saldó en un disputado 3-2 a favor de las víboras, debutantes en la Superliga Orange. El Cartuja Center CITE de Sevilla, con una capacidad de 2000 asistentes, logró su ‘sold-out’ en menos de una semana Una jornada épica que entrará a la historia de la competición nacional de League of Legends. El triunfo de los debutantes Splyce Vipers sobre Origen BCN en un reñido 3-2 congregó a una audiencia que superaba toda expectativa. Más de 210.000 espectadores en directo (un 19% más de los que ya batieron récords en el arranque de la temporada) a los que se une el lleno absoluto del Cartuja Center Cite de Sevilla, un estadio en que 2.000 espectadores habían agotado localidades en apenas seis días.

"Esta final ha sido un broche de oro a una temporada increíble. Desde la emoción de las partidas hasta los números de audiencia demuestran que vamos por el buen camino. Y lo mejor es que a pesar del impresionante crecimiento estamos seguros de que esto solo acaba de empezar” asegura Ricardo Herrero, Esports Lead de Riot Games en España.

El color de la final quedó definido en el primer mapa, dominado por las víboras gracias al chileno Sebastián “Tierwulf” Mateluna y al noruego Jorgen “Hattrix” Elgaen, protagonistas al inicio y al final del mismo. Un robo de Nashor del ruso Nikolay "Zanzarah" Akatov, jungla de Origen BCN, hizo creer en el milagro al equipo barcelonés, pero el buen hacer de Hattrix disipó cualquier amago de remontada. El primer punto de la final caía del lado de Splyce Vipers.

Origen BCN puso las tablas en el marcador en un segundo mapa que controló de principio a fin. La escuadra que dirige Alin “AOD” Baltat, elegido recientemente como mejor entrenador de la Superliga Orange, superó a su rival desde la fase de selección de personajes. Brilló especialmente el búlgaro Alexander “Venzer” Svetozarov, aunque la de Origen BCN fue una actuación coral.

El empuje de Origen BCN duró hasta bien entrado el tercer mapa. Entonces, volvió a aparecer la mejor versión de Tierwulf, Hattrix y Andrei “Orome” Popa para darle la vuelta al mapa y poner el 2-1 en el marcador para Splyce Vipers. Esta partida dejó una de las peleas más impresionantes de la temporada en la que las víboras destrozaron a Origen BCN gracias a una gran combinación de personajes: Orianna, Zac y Jarvan IV.

Las revoluciones bajaron en el cuarto mapa, el más calmado de la final. Venció Origen BCN por coraje. Venció Origen BCN por paciencia. Venció Origen BCN porque la temporada más espectacular de League of Legends de la historia de LVP merecía un quinto mapa en su final.

Un quinto mapa que arrancó con el miedo de ambos equipos a perder. Tardó en llegar la acción y cuando lo hizo fue casi siempre en beneficio de Splyce Vipers, que sacó lo mejor de su repertorio para decantar la final. Estuvo a punto de cerrar el encuentro cuando se cumplía la media hora del quinto mapa, ante un público totalmente entregado al mejor League of Legends de España, pero Origen BCN logró resistir. De hecho, el conjunto barcelonés rozó el milagro de la remontada tras aguantar todas y cada una de las embestidas de su rival. En el desenlace más épico de la historia de la Superliga Orange, Origen BCN se quedó a escasos golpes de tirar el nexo rival, pero el checo Ales "Freeze" Knezínek, elegido MVP del partido, apareció en el momento justo para acabar con varios de sus rivales, rescatar a Splyce, voltear de nuevo la final y guiar a su equipo al título.

Las víboras, que estaban fuera de los playoffs en la penúltima jornada de la temporada regular, alcanzaron la gloria tras dejar en la cuneta a los tres primeros clasificados de la Superliga Orange: G2 Heretics, MAD Lions E.C., vigente campeón, y Origen BCN.

De esta forma, Sevilla pone la guinda a la mejor temporada de la historia de la Superliga Orange de League of Legends. El curso arrancó con una jornada que alcanzó los 177 mil espectadores, cifras que se han bordeado durante toda la temporada regular, así como en la fase de playoffs. En la final, como se decía, se marcó el techo histórico para un partido de competición nacional: más de 210 mil espectadores, con más de una hora de consumo medio por espectador.

