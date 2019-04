Information Builders: Visionario en el Cuadrante Mágico 2019 de Gartner para Data Quality Tools Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 12:37 h (CET) La compañía ha sido reconocida por su visión global y su capacidad de ejecución Information Builders, líder en soluciones de business intelligence (BI), analytics y soluciones de gestión de datos, anuncia su posicionamiento como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner 2019 para Data Quality Tools (1).

Las empresas dependen de un entorno informativo cada vez más diverso y complejo para tomar decisiones empresariales críticas y competitivas. El mero volumen de fuentes y puntos de datos que una empresa debe gestionar hace que sea difícil asegurar su calidad de forma constante y permite que entren en el ecosistema fuentes de datos que pueden contener errores. Para asegurar que esos datos indeseados no impactan de forma negativa en la toma de decisiones de la empresa, las organizaciones deben asegurarse de que cuentan con las políticas, procesos y sistemas adecuados.

Diseñada para combatir los retos de gestionar una multitud de fuentes de datos, Omni-Gen™ Data Quality Edition es la plataforma unificada de Information Builders para perfilar, limpiar y enriquecer la información en las bases de datos y los sistemas de información corporativa. Esta solución permite a los usuarios de negocio colaborar con los profesionales de TI para promover la consistencia y precisión en todo tipo de fuentes de información, incluyendo Hadoop y formatos de archivo para proyectos de big data.

Dennis McLaughlin, vicepresidente de Omni-Gen Operations en Information Builders, asegura: "La calidad de los datos es un requerimiento básico para cualquier iniciativa exitosa de BI, analytics o analítica avanzada. Creemos que su importancia continuará aumentando, ya que las organizaciones se basan cada vez más en sus datos para la toma estratégica de decisiones, por ello Information Builders se compromete a continuar llevando al mercado soluciones innovadoras como Omni-Gen Data Quality Edition".

[1]Gartner, Magic Quadrant for Data Quality Tools, Melody Chien, Ankush Jain, 27 March 2019.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.