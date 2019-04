¿Qué características debe tener el hosting más adecuado para un eCommerce? cdmon lo cuenta Comunicae

miércoles, 3 de abril de 2019, 10:42 h (CET) El sector eCommerce en Europa sigue creciendo. El comercio electrónico supera en España los 30 mil millones de euros en el año 2017, un 25,7% más que el año anterior. Estos datos evidencian que los directores de Márketing deben tener como objetivo principal de su estrategia contar con una rigurosa planificación de venta online Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 14,4% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 11,9% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 5,4%.

El ordenador sigue siendo el principal dispositivo para comprar online, aunque el smartphone sigue creciendo. En general, se usa más de un dispositivo para comprar online.

A la hora de decidir en qué plataformas confiar, los usuarios lo tienen claro: en un 86% de los casos acuden a los llamados pure players, esto es, comercios que únicamente ejercen su actividad online, si bien en un 67% de las ocasiones las tiendas elegidas son aquellas que venden tanto en el mundo on como en el offline.

Otro dato que sorprende es que los compradores online decrecieron un 2% en 2018 respecto el 2017. Un mercado tan grande y genérico como el del eCommerce ha creado un volumen de empresas muy importante, y muchísima competencia, sin contar con el crecimiento y la expansión de los marketplace, hasta tal punto que el propio mercado no está creciendo. La competencia obliga a ser mejores en todos los sentidos; diseño, usabilidad, optimización del catálogo, que debe estar ordenado y ser extenso, con precios competitivos e imágenes atractivas.

¿Ante tantas plataformas de eCommerce estudiadas al milímetro de la conversión, cómo puede diferenciarse una de otra? ¿Qué puede aportar la excelencia en un eCommerce? cdmon lo tiene claro. La respuesta está en contar con un buen hosting.

Puntos clave que a tener en cuenta para elegir un hosting adecuado

Tiempo de carga

La velocidad de descarga es el tiempo que tarda el fichero en ir desde el proveedor hasta el cliente. El tiempo de carga de una página web es un elemento fundamental en el diseño de una página web, tanto para el usuario como para los motores de búsqueda.

La velocidad de carga de una página web puede marcar el límite entre el éxito y el fracaso. De hecho, hoy en día el 57% de los usuarios abandona una web si tarda más de 3 segundos en cargar.

Tecnología detrás de la página web

No es lo mismo tener un ecommerce sobre un cloud soportado por tecnología con discos SSD NVME (Non-Volatire Memory Express) que multiplican por 10 la velocidad de la infraestructura de almacenamiento y ofrecen una mayor capacidad de disco y CPU/RAM, que un cloud instalado en una tecnología de hace 10 años. Éste estará ralentizando la carga un 400%. Es importante que la tecnología del proveedor sea lo más actual posible.

Seguridad

Acerca del concepto de seguridad de un hosting existen tres factores determinantes que llevarán a los responsables técnicos de la empresa a tomar una u otra decisión:

- Confidencialidad: ¿Quién puede acceder a los datos del ecommerce? Es importante no comprometer el accedo a la base de datos por cualquiera.

- Integridad de los datos: Este punto tiene mucha relación con los backups y la pérdida de información. El proveedor debería garantizar a la compañía una copia de seguridad diaria para ahorrar a ésta infracciones en las páginas web.

- Disponibilidad: Responde a la garantía que ofrece el proveedor en que el servicio estará el máximo tiempo disponible y, en el caso que haya una caída del sistema por cualquier motivo, lo reparará en seguida.

Ancho de banda

¿Qué caudal y latencia está ofreciendo el proveedor? La transferencia mensual de un hosting (o tasa de transferencia) es uno de los elementos fundamentales para que un ecommerce pueda tener visitas. Por lo tanto, se trata de una característica decisiva a la hora de saber escoger un plan de hosting. Cuanta más transferencia haya, más datos y capacidad va a poder usar una página web, y esto es esencial si se quiere recibir un volumen elevado de potenciales clientes.

Escalabilidad del servicio

Un ecommerce debería recibir cada vez más visitas, con lo cual el proveedor de hosting debería adaptarse al crecimiento de la página si el servidor virtual se queda pequeño, si el servidor es escalable, la ampliación se puede hacer en menos de 24 horas.

Rendimiento

Las necesidades de los hostings actuales no tienen nada que ver con las necesidades de los de hace 10 años. Por ejemplo, con la irrupción de herramientas como Wordpress en el mercado, los hostings deben soportar un rendimiento mucho mejor. A cada nueva actualización o a cada nuevo plugin instalado, la magnitud de respuesta deberá multiplicarse. Ahora mismo una página web ocupa 1,5Mb., en cambio, hace diez años ocupaba 150k. Tal y como apunta Marc Palau, cofounder de cdmon, un «buen marketing» requiere mucha potencia y de nueva tecnología constantemente, porque el consumidor quiere que la página cargue de inmediato. Los servidores deberán tener una capacidad de procesamiento muy, muy rápido.

Quotes

"La inteligencia artificial aplicada en el ecommerce necesitará una cantidad de procesamiento brutal", afirma Marc Palau, cofounder de cdmon.

"Cualquier ecommerce va a necesitar un rendimiento excelente para ofrecer una experiencia de visita y de compra fantástica", afirma Joan Oliva, CTO de cdmon.

