​Las distintas funciones y usos de las estructuras metálicas Los cerramientos son especialmente útiles en el caso de las pistas deportivas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de abril de 2019, 13:18 h (CET) Las estructuras metálicas tienen una multitud de funciones. Gracias a este tipo de cerramientos se pueden garantizar zonas seguras, libres de riesgos innecesarios. Además, este tipo de instalaciones contribuyen al correcto funcionamiento de las actividades que se realicen en el interior del perímetro acotado.



Los límites son necesarios para el desarrollo normal de la vida. Es bueno conocer hasta dónde uno puede llegar. También, moverse dentro de unos márgenes definidos garantiza el correcto funcionamiento de las distintas actividades a realizar. Todo esto se traduce en un bienestar general.



Esto es lo que ocurre con las estructuras metálicas. Los cerramientos acotan espacios, públicos o privados, y los definen para un uso específico. Algunos de los casos más conocidos son: los parques infantiles, las pistas deportivas y las zonas de obra.



Los parques infantiles

Los fabricantes de cerramientos metálicos, han trabajado mucho en el diseño de sus estructuras para poder adaptarlas a las necesidades de los seres más vulnerables, los niños. Los parques se instalan en las zonas más frecuentadas por el público infantil, normalmente en zonas ajardinadas, cerca de instituciones públicas y en los diferentes barrios de una ciudad. Acotar estos lugares es fundamental, para ello los materiales y el acabado deben ser los idóneos.



Los parques infantiles deben estar delimitados por cerramientos metálicos, pudiendo ser íntegros en este material o combinados con madera, puesto que el objetivo principal es preservar la integridad y bienestar de los pequeños de la casa. A su vez, los padres disfrutan más de la ocasión, de llevar a su hijos a jugar, cuando estos espacios cuentan con estas estructuras, pues saben que son medidas proactivas a favor de la seguridad.



Los fabricantes de estas estructuras dan mucha importancia a los acabados. Por ello, la imagen que proyectan estos cerramientos es colorida e infantil, y en ningún caso, como si de una cárcel se tratase. Los niños disfrutan más, y están más a gusto, cuando el entorno que los rodea es agradable. Pintar las vallas y los barrotes ha sido, y es, una iniciativa muy positiva.



Las pistas deportivas

Los cerramientos son especialmente útiles en el caso de las pistas deportivas. Estas instalaciones necesitan contar con estructuras que delimiten el espacio requerido, de esta manera se pueden desarrollar con total normalidad las actividades para las que han sido diseñadas.



En la mayoría de los casos, estas pistas deportivas comparten espacio con otro tipo de instalaciones. Por ello, resulta necesario la construcción de cerramientos metálicos. Actividades deportivas como el tenis, el pádel, el fútbol, el baloncesto y el hockey son disciplinas que requieren el uso de elementos esféricos. Si la zona destinada para juego no se encuentra vallada, se complica de manera significativa el correcto desarrollo de la actividad en cuestión.



Las obras

Las zonas donde se realizan obras deben estar señalizadas y delimitadas por estructuras metálicas. Es una norma que protege la integridad física de cualquier individuo. Normalmente, son cerramientos móviles, mallas que se colocan una seguida de la otra, que una vez finalizados los trabajos, de restauración o construcción, son retirados para su uso en otro destino.



El propósito de la presencia de este tipo de cerramientos metálicos, es filtrar el acceso de personas a la obra. Es una medida para evitar que entren personas no autorizadas a la zona de operaciones. En muchos casos, los espacios delimitados por estructuras metálicas móviles contienen maquinaria pesada, y otro tipo de herramientas, que pueden resultar ser muy peligrosas para aquellos que no son conscientes del peligro que suponen.



Otros usos

Las estructuras metálicas, están muy presentes el mundo de la industria. Por ejemplo, en los edificios destinados a ser almacenes, se guardan y organizan los productos a través de un sistema de estanterías. Estas estanterías están fabricadas en materiales metálicos.



Las estructuras metálicas tienen múltiples funciones en la actualidad. Gracias a los cerramientos elaborados en este material se consiguen espacios libres de peligros, y se adecuan para el correcto desarrollo de diferente tipo de actividades. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.