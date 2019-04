Dejad hacer, dejad pasar ​Los lemas de campaña y sus posibilidades Ángel Pontones Moreno

-Hago que pase? -Pero ha dicho lo que queria? -No, sólo nos pide 4 años para explicarnos lo que ofrece. -4 años.... Parece un vendedor de enciclopedias? -Es muy alto y va vestido elegante. Lo veo mas vendiendo extractores de humos. -Hummm. -No le debe ir mal. Hay un reactor aparcado fuera esperándole. -Bueno, haz que pase pero que no se enrolle demasiado. -Vale -Y que se agache al entrar. No se que pasa que el marco constitucional parece cada vez más estrecho.

