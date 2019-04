Más inteligencia emocional, más éxito en el trabajo, según un estudio de ESSEC

No se trata de una relación causa efecto inmediata pero el estudio demuestra que saber gestionar las relaciones interpersonales está relacionado con una mayor compensación económica en el ámbito laboral La Inteligencia Emocional (IE) influye en el éxito que uno tiene en su carrera profesional. Sin embargo, pocos estudios han examinado hasta qué punto llega esa relación. Ahora, un estudio realizado por diversas universidades estadounidenses y capitaneado por la escuela de negocios ESSEC ha desarrollado esta hipótesis. En conclusión, han obtenido que la inteligencia emocional ayuda a las personas a adquirir el capital social necesario para tener éxito en sus carreras.

Así pues, la inteligencia emocional no solo sirve para mantener relaciones sanas en el día a día, con los compañeros o para saber gestionar los momentos de estrés sino que también predice el éxito que un trabajador tendrá a lo largo de su carrera laboral. No obstante, los investigadores señalan que la inteligencia emocional no hace tener más éxito per se.

El estudio explica que conservar los contactos laborales contribuye a conseguir un sueldo más alto o, por lo menos, un ascenso. Asimismo, las personas con una alta IE usan sus habilidades para integrarse profundamente en la red social de la empresa lo que les da acceso a más información para mejorar su actividad y así acercarse a un aumento de posición y, en consecuencia, de salario. Es una cadena de hechos en los que siempre está presente la gestión de emociones.

Otra relación es la capacidad de aceptar comentarios, superior en las personas con una Inteligencia Emocional desarrollada. Al ser más resolutivos e incluso a predecir los próximos errores, pueden evolucionar en sus carreras y tener más oportunidades.

Recientemente, las empresas buscan candidatos con una Inteligencia Emocional alta. Por eso, desde centros como Grupo Emociona han detectado más interés en esos cursos en los que se aprende a ser más conscientes de sí mismos y a regular las emociones. Lo cierto es que siempre se debería mejorar, pues la inteligencia emocional no es estática, indican desde Grupo Emociona.

Por eso, han decidido que todos los programas, creados por su propio equipo, se centren en enseñar a gestionarla, independientemente del tema principal del curso. Grupo Emociona insiste que, aunque sea importante para el mundo profesional, la inteligencia emocional primero es la llave del éxito personal.

