Carretillas TR comprueba los beneficios de la maquinaria de interior de BYD en los Países Bajos

miércoles, 3 de abril de 2019, 08:02 h (CET) La empresa Carretillas TR, nacida en 1867, es distribuidora oficial de las carretillas de la marca BYD en territorio peninsular Este mes de marzo, el representante de Carretillas TR y business manager de BYD Forklift Ibérica para Cataluña y Andorra, Xavier Cabané, se desplazó hasta los Países Bajos para testar, de primera mano, los beneficios de la nueva maquinaria warehouse equipment de BYD. En concreto, Cabané tuvo ocasión, durante su estancia, de conocer los distintos productos de almacén de la marca BYD, entre los cuales destacan las transpaletas, las carretillas retráctiles, los apiladores y los tractores de arrastre eléctricos. “Se trata de una gama muy amplia y enormemente prometedora”, manifestó, en este sentido Cabané.

Cabané reconoce que la experiencia en los Países Bajos le ha generado “unas altas expectativas” respecto a lo que depara el año 2019 en el sector de la manutención, gracias a los progresos de BYD en el campo de la innovación. BYD Forklift, que fue galardonada en el año 2016 por los International Forklift of the Year con el premio a la carretilla del año, trabaja, mediante sus productos 100% eléctricos, en aras de la eficiencia empresarial y el desarrollo sostenible.

La empresa Carretillas TR, nacida en 1867, es distribuidora oficial de las carretillas de la marca BYD en territorio peninsular. Sobre la relación de ambas compañías, Cabané concluye: “En Carretillas TR nos complace trabajar con las mejores marcas del mercado”.

Sobre Carretillas TR

Carretillas TR es una empresa con más de 145 años en el mercado. Inició sus actividades en 1867, cuando todavía no existían las carretillas elevadoras actuales y el carbón se transportaba todavía en carros para el suministro de gas en Barcelona. La manipulación del carbón se efectuaba desde el mismo barco o desde almacenes portuarios hasta las instalaciones de Catalana de Gas, siendo ésta la base del trabajo de la compañía durante varias generaciones en Valdemoro, Paterna y Jerez de la Frontera.

