FARO® presenta el nuevo fimware para ScanPlanTM mapeador de mano ahora para los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción

martes, 2 de abril de 2019, 17:06 h (CET) Levanta planos de la edificación sin esfuerzo y de forma eficiente, tan sólo al ponerse a caminar, apuntar y capturar, con un sencillo funcionamiento, siendo el nivel de experiencia requerido mínimo FARO® (NASDAQ:FARO), la empresa más prestigiosa del mundo en tecnología de medición y captura de imágenes 3D aplicaciones de construcción BIM/CIM, lanza al mercado su nuevo y revolucionario Fimware para el FARO ScanPlan, solución realizada con objeto de responder mejor a las necesidades de los flujos de trabajo de los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción.

Este escáner de mano de última generación se introdujo en 2018 en el mercado como un ligero mapeador de mano en 2D para levantar y visualizar planos en 2D de forma rápida y sencilla. Ahora, con sus nuevas funciones, como ScanAssist, Scan Localizer y PanoCam., Llos profesionales de la Arquitectura, Ingeniería o y la Construcción pueden ahorrar tiempo y dinero, ya sea para levantar el plano de un edificio o para obtener una visión general rápida y precisa del lugar donde se realiza el escaneo. Específicamente, los arquitectos, gerentes de construcción, gerentes de instalaciones y agentes de bienes raíces, etc. pueden levantar un plano de la edificación de forma eficiente previamente al escaneo digital (marcando posiciones para el escáner laser), lo que resulta un gran avance en estimaciones eficientes del esfuerzo y en la preparación de los trabajos de digitalización.

Entre algunas de las características y funciones técnicas de este producto, a descacar:

DXF file export, utilizar directamente el mapa 2D en la aplicación de destino sin conversión adicional.

PanoCam, con objeto de obtener imágenes panorámicas, localizadas en el plano, para una visión general de 360° del área capturada. Tras este paso, todos los usuarios tienen acceso inmediato a los datos capturados una vez exportados a SCENE WebShare Cloud.

Capacidad de exportar los datos a Present4D VR Suite para disfrutar de las imágenes capturadas en realidad virtual (RV). La presentación en RV puede obtenerse sin ningún esfuerzo adicional y en pocos minutos una vez que se haya completado el proceso de captura.

Scan Localizer, función para facilitar la pre-colocación de los escaneos individuales y así simplificar y acelerar el consiguiente registro en el software FARO SCENE.

ScanAssist. Dicha función calcular automáticamente las mejores ubicaciones para el escáner láser basándose en el mapa 2D. Esto garantiza una una cobertura completa del lugar del escaneo y una rápida visión general de la situación del escaneo.

''Desde el lanzamiento inicial del FARO ScanPlan hemos trabajado continuamente en el desarrollo de nuestras capacidades de mapeo en 2D'', afirma Andreas Gerster, Vicepresidente de Global Construction BIM. ''Con esta nueva actualización de firmware, especialmente con las adiciones de ScanAssist y ScanAssist Localizer, el ScanPlan -junto con nuestro FARO Focus Laser Scanner- desarrollan nuestra capacidad de captura in situ basada en Traceable ConstructionTM. Hemos acelerado el flujo de trabajo de captura 3D y lo hemos hecho sencillo para nuestros clientes de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Para edificios en particular, el ScanPlan es fácil de usar e ideal para crear planos eficientes. La operación es tan simple como caminar, apuntar y capturar, así que el nivel de experiencia y entrenamiento requerido es mínimo''.

Acerca de FARO

FARO es la empresa más prestigiosa del mundo en tecnología de medición 3D. La compañía desarrolla y comercializa software de generación de imágenes y equipos de medición asistida por ordenador al servicio de los siguientes mercados:

Metrología Industrial: medición y obtención de imágenes 3D de alta precisión y comparación de piezas y estructuras complejas dentro de los procesos de producción y control de calidad.

Construcción BIM: captura 3D de proyectos de construcción e instalaciones en condiciones originales para documentar estructuras complejas y realizar controles de calidad, planificación y conservación.

Seguridad pública e investigación forense: captura y análisis de datos reales del incidente in situ para investigar accidentes, crímenes e incendios, planificar la seguridad, y proporcionar entrenamiento en realidad virtual para personal de seguridad pública.

Diseño de productos: captura de datos 3D detallados y precisos de productos existentes, permitiendo análisis y rediseño CAD, diseño de productos post-venta y replicación de piezas antiguas.

Visión artificial 3D: visión 3D, para control y medición de la planta de producción a través de sensores 3D y soluciones personalizadas.

La empresa FARO tiene su sede global en Lake Mary, Florida. También cuenta con un centro tecnológico y una planta de fabricación que consta de aproximadamente 8.400 metros cuadrados en Exton, Pennsylvania, dedicada a investigación y desarrollo, fabricación y servicio de operaciones del FARO Laser Tracker y líneas de productos del FARO Cobalt Array Imager. Su oficina principal europea se encuentra en Stuttgart (Alemania) y su sede regional para Asia/Pacífico en Singapur. FARO dispone de sucursales en EEUU, Canadá, México, Brasil, Alemania; Reino Unido, Francia, España, Italia, Polonia; Turquía, Países Bajos, Suiza, India; China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Japón y Australia.

