Lefebvre explica las 5 condiciones clave para la tributación reducida en empresas de reciente creación

El Memento Fiscal de Lefebvre permite conocer los criterios para el acceso a la tributación reducida de empresas de nueva creación sometidas a un tipo de gravamen especial del 15%. La obra incorpora, además, un análisis riguroso sobre temas fiscales como el detalle de las prestaciones por maternidad y paternidad, los límites cuantitativos excluyentes en el método de estimación objetiva del IRPF o la nueva orden de módulos para 2019 en el IVA La creación de nuevas sociedades y el reto que supone estar al día en materia fiscal obtiene una respuesta solvente en la actualización del Memento Fiscal de Lefebvre. Esta obra de referencia es la mejor guía para los empresarios a la hora de conocer cuáles son las condiciones de acceso a la tributación reducida. Se trata de una tributación especial con un tipo de gravamen reducido del 15% y que exige a las nuevas empresas unas condiciones de cumplimiento de acuerdo a los siguientes aspectos:

Constitución: la entidad se debe haber constituido a partir del 1-1-2015 y no debe formar parte de un grupo mercantil.

Actividad económica. La empresa debe iniciar el desarrollo de actividades económicas, aunque se establecen excepciones en las no se entiende iniciada una nueva actividad económica, como cuando la actividad haya sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vinculadas y se ha transmitido, por cualquier título jurídico, a la entidad de nueva creación.

El volumen de actividad. No existe exigencia alguna sobre la cifra de negocios ni sobre el número de empleados.

Tipo de gravamen. El tipo reducido se aplica con la única excepción de que la entidad deba tributar a un tipo de gravamen inferior.

El ámbito temporal. La tributación reducida es aplicable al primer período impositivo en el que la empresa tenga bases imponibles positivas, así como en el período impositivo siguiente.

Asimismo, el Memento Fiscal de Lefebvre incorpora la normativa fiscal vigente y aquellas novedades fiscales que acaparan el interés general dada su trascendencia en la sociedad española.

Desde las prestaciones por maternidad y paternidad, los límites cuantitativos excluyentes en el método de estimación objetiva del IRPF o la nueva orden de módulos para el año 2019 en el régimen especial del IVA, este manual de consulta para los profesionales de la fiscalidad incluye, además, cambios de criterio del TS en relación con los préstamos con garantía hipotecaria, así como las nuevas medidas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en materia de vivienda y alquiler.

Con más de 19.000 citas a legislación, jurisprudencia y doctrina administrativa, el Memento Fiscal incorpora las medidas urgentes en el IBI en materia de vivienda y alquiler, haciendo una referencia clave a la normativa europea contra el blanqueo de capitales y a las obligaciones de información sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

Soluciones prácticas para el ámbito fiscal

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que determinadas variables personales y familiares determinan la carga tributaria, ocupa una de las partes fundamentales de esta obra. Memento Fiscal supone un completo análisis de las principales novedades normativas, doctrinales y jurisprudenciales en el ámbito fiscal incorporando soluciones prácticas de aplicación inmediata con ejemplos. Este es el caso de las nuevas cuantías de reducción por obtención de rendimientos de trabajo, el último pronunciamiento del TS y la nueva regulación sobre la prestación por maternidad o el nuevo cheque guardería, también incluidos en el texto.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no residentes, la nueva actualización de este texto clave en el sector tributario incorpora la lista europea de jurisdicciones no cooperativas, así como los últimos pronunciamientos administrativos sobre la acreditación de las retenciones soportadas en España por una entidad no residente a efectos de su devolución.

Con respecto al Impuesto de Sociedades, se incluyen, entre otras novedades, el nuevo régimen de reducción a las rentas procedentes de determinados activos intangibles («Patent Box»), la última jurisprudencia sobre el régimen sancionador de las operaciones vinculadas, y el Primer informe de la Comisión consultiva sobre conflicto en la aplicación de la norma.

