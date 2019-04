Este sábado, proyección de 'Manon', en 'Vive la Ópera en Sigüenza' Comunicae

martes, 2 de abril de 2019, 16:22 h (CET) Será a las 19 horas, con entrada gratuita. La grabación se realizó en el Gran Teatro del Liceo, en junio de 2007. La obra, como todas las anteriores, será comentada de manera previa por Zoila Paradela. Y, al final del acto se servirá una copita de cava para todos los asistentes, por cortesía de AES, la Asociación de Empresarios de Sigüenza. Esta iniciativa cultural cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sigüenza desde su inicio, hace ahora poco más de tres años Este próximo sábado, a partir de las 19 horas, en Auditorio de El Pósito, se va a proyectar la Ópera en cinco actos de Jules Massenet, 'Manon'. La obra, como todas las anteriores, será comentada de manera previa por Zoila Paradela. Y, al final del acto se servirá una copita de cava para todos los asistentes, por cortesía de AES, la Asociación de Empresarios de Sigüenza. Esta iniciativa cultural cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sigüenza desde su inicio, hace ahora poco más de tres años.



Con libreto de Henri Meilhac y Philippe Gille, está basada en la novela Les Aventures du Chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut, del Abate Prévost. Se estrenó en la Opéra-Comique de París, el 19 de enero de 1884, mientras que en España el estreno se produjo en el Gran Teatro del Liceo, de Barcelona, el 29 de diciembre de 1894. La proyección de este sábado la encarnan, en el papel de Manon Lescaut, Natalie Dessay. El Caballero Des Grieux lo encarna Rolando Villazón. Lescaut es Manuel Lanza; el Conde Des Grieux, Samuel Ramey; y Guillot, Manuel Vas. La obra a proyectar se la grabó el Coro y orquesta del Gran Teatro del Liceo, en junio de 2007, bajo la dirección musical de Víctor Pablo Pérez.

La acción se desarrolla en Francia a principios del siglo XVIII. A una posada de Amiens llega en diligencia Manon Lescaut. Allí le espera su primo con el encargo de llevarla a un convento. La joven atrae la atención de dos personajes bien distintos: el rico señor de Morfontaine, que se rodea de amigas de vida ligera, y el joven caballero Des Grieux, estudiante enamoradizo y sin recursos. Será el último quien la rescate del convento y la lleve a París donde pretende casarse con ella. Pero Manon es convencida por el rico Brétigny de que se quede con él y no le cause más problemas a Des Grieux. Ella accede y abandona a su auténtico amor. El joven despechado se hace sacerdote, alcanzando una fama rápida como predicador. Manon recupera el amor de Des Grieux después de visitarlo en la iglesia y huye con él, junto a Lescaut, primo de Manon, quien le enseña a vivir del juego. En una partida contra Morfontaine, Des Grieux es acusado de hacer trampas y ambos jóvenes son detenidos; Manon será deportada a América como prostituta, pero muere en el camino, en brazos de Des Grieux, que ha intentado en vano liberarla, sobornando a la tropa.

Estrenada en la Opéra-Comique en 1884 es, sin lugar a dudas, la más conocida del compositor a pesar de ser una de las primeras de madurez. Massenet trabajó junto a sus libretistas en el verano de 1882, completando la partitura para piano ese mismo año y la orquestación el verano siguiente. El estreno, en enero de 1884, en la Opéra-Comique (Salle Favart), fue un rotundo éxito tanto de crítica como de público, permaneciendo en el repertorio de la Opéra-Comique hasta 1959, momento en que alcanzó más de dos mil representaciones.

En las óperas de Massenet, sea cual fuere el cuadro de la acción, la mujer está vinculada a un amor único que acaba triunfando, como en el caso de Manon y Des Grieux, aunque la redención de la joven llegue con el arrepentimiento, justo antes de su muerte.

Musicalmente, es la obra más conseguida del autor; se destaca ya el preludio con tres motivos referentes a la protagonista. El dúo de amor entre Manon y Des Grieux “Nous vivrons à Paris” es una pieza melodiosa y elegante, y la escena de la carta de Des Grieux “On l’appelle Manon” se destaca junto con la de despedida de Manon “Adieu, notre petite table”. En el tercer acto, Morfntaine ofrece a Manon una actuación del ballet; Manon canta en esta escena su célebre gavota “Je marche sur tous les chemins”. En el cuadro siguiente son remarcables el aria del padre de Des Grieux, la plegaria “Ah! Fuyez, douce image” del joven, así como el dueto sensual y apasionado “N’est-ce plus ma main” y, finalmente, el dúo “Tu pleures, oiu de honte sur moi” en el que se perciben numerosas reminiscencias de hechos anteriores del drama.

